Mitmes omavalitsuses on eelolevatel valimistel konkureerimas omavahel vaid paar nimekirja - mida vähem on nimekirju, seda madalamaks tõotab jääda valimisaktiivsus, ütles valimiskäitumist uuriv Tartu Ülikooli vanemteaduri Mihkel Solvak.

Kui Kihnus, Ruhnus ja Vormsil on üks valimisnimekiri ja mõned üksikkandidaadid, siis näiteks Sillamäe linnas on omavahel konkureerimas vaid Savisaare valimisliit ja Keskerakond.

Konkurents on väike ka Loksal, kus ainsana pistavad rinda Keskerakond ja IRL, ning Järvakandi valimisringkonnas, kus nimekirja on pannud välja Keskerakond ja EKRE.

Politoloog Mihkel Solvak ütles ERR-ile, et 2013. aastal oli selliseid valdu, kus oli 2-3 nimekirja, lausa viiendik kõigist.

"Sellistes valdades kipub valimisosalus väiksem olema. Teine tähelepanek on see, et võitja võidab reeglina väga suurel. Tihti on selline kombinatsioon, et üks nimekiri on selgelt nõrgem, mistõttu annavad valijad hääle teisele. Eks inimestel ole vähem valikut ja tagajärg on see, et valimisosalus langeb," selgitas Solvak.

Millest ka sel aastal ja haldusreformi valguses vähene konkurents põhjustatud on, on Solvaku sõnul raske öelda.

"Sel aastal on segadust piisavalt palju olnud, nii mõnigi vald läks riigikohtusse ja pole välistatud, et tulevad mõned kordusvalimised," ütles ta. "Arvan, et järgmistel kohalikel valimistel on kandideerimisaktiivsus suurem."