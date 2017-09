Haigekassa juhiks esitatakse nõukogule kinnitamiseks üks kandidaat

Juunis alanud haigekassa uue juhi valimise konkurss on lõppfaasis - esmaspäeval esitab valimiskomisjon nõukogule kinnitamiseks ühe kandidaadi, kellega läbirääkimised on lõpusirgel. Uut juhti otsiti nii avaliku konkursi kui ka sihtotsinguga.

Mitu Eesti tippjuhti on hiljuti saanud kõnesid, kus neid püütakse veenda kandideerima haigekassa uueks juhiks.

Samas käivitus juunist avalik konkurss juhatuse esimehe kohale, kuhu esitas avalduse 11 kandidaati.

Esmaspäeval toimub haigekassa nõukogu, kus kolmeliikmeline valimiskomisjon esitab nõukogule kinnitamiseks ühe kandidaadi.

Täna seda kandidaati veel pole, intensiivsed läbirääkimised on alles käimas, tunnistas ERR-ile valimiskomisjoni liige, ametiühingute keskliidu juhatuse esimees Peep Peterson (SDE).

"Praegu on plaanis nii, et töötame intensiivselt ja anname soovituse ühele. Praegusel hetkel on protsess veel käimas – seepärast ei ole nõukogu saanud meilt ka veel materjale ette," selgitas Peterson. "Sõelal on ka avalikust voorust tulnud kandidaate. Praegu seda ühte nime veel ei ole."

Konkurss läbi ei kukkunud

Lisaks avalikule konkursile tehti personaliotsingufirma Fontes kaudu ka sihtotsingut.

Peteson ütles siiski, et avalik konkurss läbi ei kukkunud, sihtotsinguga sooviti valikuvõimalusi avardada ning sedasi saadi kandideerima veel mitu inimest, kellega valimiskomisjon ka kohtus.

Esmaspäeval toimuval haigekassa nõukogu koosolekul soovitakse uus juht kindlasti ära valida, sest senise juhi Tanel Rossi viieaastane ametiaeg on läbi ning ajapuhvrit enam ei ole.

"Valikuruumi rohkem ei ole, peame esmaspäeval nimega lagedale tulema. Loodame, et nõukogu leiab selle kandidaadi olevat hea," ütles Peterson.

Ka valikukomisjoni ja haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) kinnitas, et komisjoni töö kanidaatidega on käimas.

"Esmaspäeval esitatakse selle komisjoni töö tulemus haigekassa nõukogule," ütles minister. "Algusest peale on kindlasti püütud otsida võimalikult laia haardega kandidaate, arvestades, et tegemist on avaliku teenistuse ühe kõige kaalukama ja olulisema positsiooniga inimesega," põhjendas Ossinovski sihtotsingut, mis lisaks avalikule konkursile korraldati.

Valikukomisjoni kolmas liige on tööandjate keskliidu peadirektor Toomas Tamsar. Kõik kolm - Ossinovski, Peterson, Tamsar - on ka haigekassa nõukogu liikmed.

Haigekassa senine juht Tanel Ross sai 2012. aastal valitud alles kolmandal katsel.