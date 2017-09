Venemaa sekkus Süüria sõtta president Bashar al-Assadi poolel 2015. aasta septembris, kuid on seni toetanud valitsusvägesid peamiselt õhurünnakute ja sõjaliste nõunikega.

Valitsusväed on Vene õhujõudude ja Iraaniga seotud rühmituste abiga vallutanud viimase kahe nädala jooksul suurema osa Deir Ezzori linnast ning ületanud Eufrati jõe. 5. septembril õnnestus valitsusvägedel murda kolm aastat püsinud IS-i piiramisrõngas linna serval asuva sõjaväebaasi ümber.

Eufrati jõe idakaldal tegutsevad IS-i vastu ka USA toetusega Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF).

Kaitseministeeriumi avalduses seisis, et Vene eriväelased võitlevad Süüria valitsusvägede kõrval IS-i pühasõdalastega väljaspool Deir Ezzori linna.

Valitsusvägedel õnnestus kolmapäeva hilisõhtul vallutada kaks küla Eufrati läänekaldal ja puhastada pühasõdalastest umbes 16 ruutkilomeetri suurune ala, ütles ministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov.

Konašenkov rõhutas, et "Süüria vägi kontrollib täielikult juba 85 protsenti Deir Ezzorist ja lähinädalal vabastatakse linn täielikult".

Vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatel hukkus Deir Ezzoris kolm Vene sõdurit. Keskuse juhataja Rami Abdel Rahmani andmetel said sõdurid surma jõe idakaldal, kui islamistid avasid nende pihta tule miinipildujatest ja valitsusvägesid ründas enesetaputerrorist.

Vene sõjavägi pole esialgu sõdurite hukkumist kinnitanud.

Vene kaitseametkonna pressiesindaja sõnul on SDF-i võitlejad viimastel päevadel Süüria valitsusvägede pihta kaks korda suurtükitule avanud. Ta hoiatas USA juhitavat koalitsiooni, et Moskva on sunnitud vastama, kui piirkonnas tegutsevad Vene väed peaksid tule alla sattuma.

Kuna operatsioonis osalevad ka Vene eriväelased, "teavitati USA Kataris Al-Udeidis asuvat väejuhatust erisidet pidi karmis sõnastuses, et tule avamise katsed Süüria demokraatlike jõudude alalt surutakse viivitamatult maha. Tulepesad sel alal hävitatakse kohe kõigi olemasolevate vahenditega," ütles Konašenkov.

SDF tungib pühasõdalaste vastu peale piki Eufrati idakallast. Süüria valitsusväed ja nende liitlased on tunginud peale lääne poolt.

Samal ajal sõjategevusega Deir Ezzori pärast jätkub võitlus põhja pool asuvas IS-i senises kantsis Raqqas. SDF on vallutanud suurema osa linnast ning tõrjunud pühasõdalased pea täielikult linnast välja.

SDF-il õnnestus üllatuspealetungiga vallutada viljasilod linna põhjaosas ning Raqqas on vastupanu osutamas veel umbes 300 pühasõdalast, teatas vaatluskeskus.

Vene kaitseministeerium väitis teisipäeval oma luureandmetele tuginedes, et SDF-i operatsioon Raqqas on seiskunud ja rühmituse võitlejaid on saadetud sealt Deir Ezzori provintsi.

Konašenkov märkis, et "arvestades USA juhitava rahvusvahelise koalitsiooni Süüria väe edu, peatati Raqqa vabastamise operatsioon".

"Kesklinn, umbes 20 protsenti linna alast on täielikult terroristide kontrolli all. Vene vaatlusvahendid tuvastasid Süüria demokraatlike jõudude sisside paiskamise Raqqa provintsist Deir Ezzori põhjaossa," ütles ta, nentides, et need liituvad seal takistamatult IS-i üksustega.

"Vene droonid ei ole tuvastanud viimasel ajal ühtegi kokkupõrget Islamiriigi ja Süüria demokraatlike jõudude vahel," sõnas kindral.