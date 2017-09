Enok ütles pressiteates, et selline valik on suureks auks ja usalduse märgiks, kuid see otsus tähendab Eestile ka olulise vastutuse võtmist.

„Nii nagu naftatoodete turg on globaalne, on ka kütusekriiside mõjud piiriülesed. Seega sõltub valdkonna kriisijuhtimise edukus rahvusvahelisest koostööst ja meie agentuuride ühistegevusest. Kütuseturud ja energiapoliitika on pidevas muutuses ning seetõttu peame ka meie olema oma tegevuses valmis põhimõttelisteks uuendusteks,“ lausus Enok.

ACOMES on rahvusvaheline kütusevaru agentuuride ühendus, kuhu kuuluvad 29 asutust Euroopa Liidu liikmesriikidest, Iisraelist, Jaapanist, Koreast, Šveitsist ja USA-st.

Dublinis toimus 19. septembril ACOMES-i 28. aastakonverents, kus arutati muude teemade seas valitsuste algatusi diisel- ja bensiinimootoritega autode keelustamiseks ja selliste otsuste mõjust riikide kütuseturgudele.

Eesti vedelkütusevaru agentuur on valitsuse asutatud äriühing, mille ülesandeks on Eesti Vabariigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine.