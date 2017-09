VALIMISNÕUNIKUD

Andres Levaldi sõnul peab küsima, kas linna merele avamine on alati avamine. “See võib kohati olla sulgemine merele, sest Tallinna rannapiirkonda on kavandatud väga massiivset ehitust ning kui palju seal saab olema inimestele avatud piirkonda pole üldse selge,” nendib Levald.



Maastikuarhitekti sõnul peavad inimesed selle küsimuse eest seisma ja küsima volinikelt, mida nemad konkreetselt avamise jaoks teevad. “Paljud on lubanud rajada Tallinna promenaadi, kuid see on lubadus, mis on antud kümme aastat tagasi,” möönab Levald.



Kuigi promenaadi lubamises midagi väga uut Levaldi hinnangul pole, on praeguste arengute valguses rannapromenaadi rajamine palju keerulisem, kui see varem oli. “Lihtsalt paljud maatükid on läinud eraomandisse ja sellega tuleb arvestada,” selgitab Levald.