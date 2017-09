VALIMISNÕUNIKUD

Juhtumid, kus mõni Tallinna kogukond on hakanud koguma allkirjasid hoone või asutuse rajamise vastu, pole just harvad. Urbanist ja arhitekt Anni Müüripealse sõnul peab linna taolisi konflikte lahendama eelkõige inimlikult.



“Omavalitsus peab rääkima läbi inimestega ja välja selgitama, millised on põhilised põhjused, mis on probleemi aluseks," selgitab Müüripeal. Tema arvates on loomulik, et inimeste esimene reaktsioon muutustele on negatiivne.



Kogukonnaga seotud probleemide lahendamine vajab Müüripealse sõnul kindlasti nuputamist ja seni kehtinud normide teisti tõlgendamist. “See vajab loovat lähenemist, oskust eksida ja vajadusel asju uuesti teha,” märgib urbanist.



Müüripealse hinnangul pole linn piisavalt tegelenud näiteks süstlavahetuspunktidega seotud tülidega. “Keeruliste ja vastandlike probleemide hästi lahendamine on üks suuremaid saavutusi, mida linna suudab teha, kuna nendes asjades pole kunagi lihtsaid lahendusi,” möönab Müüripeal.



Ta lisab, et kui omavalitsus saab tülide lahendamisega hakkama, siis on see märk sellest, et linnaisadel on olemas avalike ja erahuvide kaalumiseks vajalik poliitiline kompetents.