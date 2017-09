Jufereva: Ivanova viis Keskerakonnast eraldumise täieliku absurdini

Jufereva meenutas ERR-i venekeelse uudisteportaali neljapäevases väitlussaates Ivanovale, et just tema liidukaaslane Jüri Mõis oli see, kes rääkis, et tal on vaja 40 000 rumalat Savisaare häält, et pääseda linnavolikokku.

"Mõis nimetas hiljutisel arvamusfestivalil tasuta ühistransporti täielikuks mõttetuseks ja lubas linnapeaks saades selle erastada. Lisaks ütles veel selliseid suurepäraseid asju - ühistransport on bomžidele, purjutajatele, pensionäridele ja kooliõpilastele," märkis Jufereva ja lisas, et tõenäoliselt ongi Savisaare ja Tegusa Tallinna valimisliidu järgmiseks etapiks ühistranspordi erastamine.

Ivanova arvates lükkas Jufereva kõik Mõisale põhjendatult või ka põhjendamatult omistatud ja igiammused tsitaadid praegu ühte hunnikusse.

"Ma saan aru, et üks tsitaat on võib-olla tõesti kolme nädala eest öeldud, kuid ülejäänud on aastatest 2008, 2007, 2005. Vaadake parem, kellega Keskerakond on praegu ühinenud - Jüri Pihliga - pronksiöö režissööriga," tõdes Ivanova.

Jufereva tunnistas, et talle isiklikult muidugi ei meeldi kandideerida ühes nimekirjas Jüri Pihliga, kuid sinna ta midagi parata ei saa.

Nii Ivanova kui Jufereva jagavad seisukohta, et Tallinna meediaväljaanded tuleb säilitada, kuid Savisaare ja Tegusa Tallinna valimisliit tahab minna veel sammukese kaugemale ja teha juurde linnaraadio.

Ivanova arvates on plaanitav raadiojaam - nii venekeelne kui ka eestikeelne linnaraadio, vajalik just tallinlaste teavitamiseks.

"Oleme ausad, praegune Raadio 4 on monopolist, aga linnaelanike operatiivsemaks teavitamiseks on linnaraadiot väga vaja ja selle käivitamine ei maksa eriti midagi," arvas Ivanova.

Jufereva leidis, et linnaraadiot pole vaja, kuna Raadio 4 täidab selle nišši väga hästi. "Ma ei näe suurt vajadust veel ühe raadiojaama tegemiseks," märkis ta.

Jufereva ei pidanud mõistlikuks ka Savisaare ja Teguse Tallinna valimisliidu kava hakata linnameedias reklaami müüma.

"Olles aastaid ajalehes reklaamiosakonna juhatajana töötanud, võin Ivanovat veidi valgustada - see pole sugugi nii lihtne ja rõõmus, kui teile tundub, sest reklaamiturg on jagatud," nentis ta.

"Selliste tiraažidega nagu linnalehtedel on suurepärane," arvas Ivanova ja soovitas Jufereval seda küsida idee autorilt Yana Toomilt, kes oli pikka aega ajalehes Stolitsa toimetaja.

"Reklaamiturg on jagatud ja väga raske on linnalehtedel seal jalga ukse vahele saada," arvas Jufereva.

Keskerakonna ja Savisaare valimisliidu programmid kattuvad Jufereva hinnangul 40 protsendi ulatuses. "Ma võrdlesin neid programme punkt punkti haaval," kinnitas ta.

