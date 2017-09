Riik otsib ohutut kohta kohtupsühhiaatria ekspertiisi keskusele

Kui inimene tabatakse vägivallakuriteolt ning on võimalus, et kuriteoni viis psüühiline häire, on asjaolude selgekstegemiseks tarvis kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi.

Taoline, pikaajalise jälgimisega ekspertiis võib kesta kuni kuu aega. Isegi, kui on selge, et inimest vaevab raske vaimuhaigus, ei tohi talle jälgimise ajal ravimeid anda.

Riigi ees seisab aga juba kaua aega lahendamata küsimus, kus peaks selliseid inimesi hoidma.

Seni on neid muu hulgas saadetud Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliinikusse. Kuid kuriteos kahtlustatavad ja ravimiteta inimesed võivad nii personalile kui teistele patsientidele ohtlikud olla.

"Meil on olnud haiglastes juhtumeid, kus sellised inimesed on olnud kaaspatsientide vastu kaunis agressiivsed. Oleme kursis ja probleemi justiitsministeeriumiga arutanud, aga õigusloomeliselt ei ole sellega kuhugi jõudnud," rääkis sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Ingrid Ots-Vaik.

Kui inimene vahi alla võetaks, mitte ei paigutataks haiglasse, peaks ta minema arestimajja ning hilisem jälgimine võiks toimuda Tartu Vangla psühhiaatriaosakonnas. Tihtilugu seda aga ei tehta.

Võimalusi olukorra lahendamiseks on ise-enesest mitmeid. Üks kallim kui teine. Ingrid Ots-Vaik toob näite Rootsist. "Seal oli üks ekspertiisiosakond tehtud raviteenuse osutamisest eraldi. Seal oli viis kohta ja terve meeskond peal, kes tegeles patsiendi jälgimisega."

Sarnane võimalus võiks ju ka meil olla, ja kui justiitsministeerium regionaalhaigla murekirjale vastas, anti selleks ka lootust.

„Hea meel on teatada, et koostöös sotsiaalministeeriumiga on väljatöötamisel lahendus, mille kohaselt saab Viljandi haigla psühhiaatriakliinikust Jämejalas lisaks psühhiaatrilisele sundravile ja kohtumäärusega erihoolekandele ka kohtupsühhiaatria ekspertiisi keskus.

Ingrid Ots-Vaik nii optimistlik pole: "See on praegu lihtsalt uitmõte, üks plaanidest, mis on olnud kõne all."

Kiirema lahenduse saaks Tartust. Prokuratuur taotleks inimese vahi alla võtmise, kohtuekspert teeks esmase hindamise arestimajas ja kui on vaja pikemat jälgimist toimuks see Tartu vangla psühhiaatriatalituses. Aga miks seda siis praegu ei tehta?

"Mugavus, sõna otseses mõttes. Kui tegu on toime pandud Tallinnas, uurimine toimub Tallinnas ja inimest on kinni vaja hoida Tartu vanglas. Menetleja peab siis ju sõitma Tartusse," ütles Ots-Vaik.