Täna räägime rahvuslusest. Tunnistan, et minu jaoks oli rahvusluse uuesti läbimõtestamise äratuskellaks umbes kaks ja pool aastat tagasi ilmunud IT-ettevõtja ja pikaaegse Skype'i juhi Sten Tamkivi essee „Põlev kardin“. Tsiteerin sealt paari rida: „Pikemalt tahtsin peatuda kolmandal tähelepanekul, mis ülaltooduist hoopis rohkem muret teeb. Napi paari aastaga on totaalselt ussitama läinud Eesti avalik mõtteruum /../ ja pisut hiljem: /../ vaimselt on kapist välja lastud kamp tõupuhtaid, kes teavad, et nende hädades on süüdi mitte haridus või nutikus või lugemus või laiskus või saatus või õnn, vaid: teistsugused.“ Tamkivi siis viitab siin selgelt teatud inimeste rühma soovile tõsta kilbile rahvuslus, mis põhineb vastandusel.

Kuna olen oma viimase hariduse poolest teoloog, alustan ühe esmalt ehk üllatava pühakirja mõistujutu refereerimisega. See esineb nii Matteuse kui Luuka evangeeliumites ja räägib sellest, kuidas isand annab oma sulastele võrdse hulga raha ja läheb reisile. Tagasi tulles pälvivad isanda rahulolu need sulased, kes on oma rahasummat kõige enam suutnud kasvatada. Sulaselt, kes on oma isanda raha pelgalt hoidnud, võetakse raha ära ja antakse teistele sulastele.

Rahvuslusele mõeldes on mulle see lugu aeg-ajalt meenunud.

Kõigepealt - olla rahvuslane on kindlasti austusväärne ja tõsiseltvõetav maailmavaateline otsus. Küllap iga eestlane, kes peab oluliseks ning armastab oma keelt ja kultuuri, kannab endaga kaasas suuremal või väiksemal määral rahvuslust. Samas tundub, et oleme jõudnud olukorda, kus end rahvuslaseks pidav inimene peab end täpsustavate sõnadega kaitsma, et kaduma ei läheks rahvusluses sisalduv rikkus ja arengupotentsiaal.

Näiteks kirjanik Mihkel Mutt peab oma rahvuslikku positsiooni hiljutises artiklis „Hämaruse kaks kämmalt“ (Postimees, 14.9.2017) täpsustama: „Valgustatud rahvuslast paneb nördima, kui teda peetakse alaarenenuks /../ Kui talle omistatakse tunded, mida ta ei jaga. Tema hinge mahub rohkem kui "emba-kumba" vastandus, tema jaoks ei pea Eestis ühe võit olema tingimata teise kaotus. On võimalik eestlusele ja oma muudele eelistustele truuks jääda, samas teistelgi elada lastes, kedagi ahistamata.“ Selleks, et end eristada vastanduda soovivast rahvuslasest, toob Mihkel Mutt sisse valgustatud rahvuslase mõiste.

Mis on see mõttevool, mille tulemusena rahvuslase auväärt mõiste vaesustub?

Tulen tagasi usundite maailma. 20. sajandi alguses tekkis Ameerikas mõttesuund, mida hakati nimetama fundamentalismiks. Seda iseloomustas pühakirja sõna-sõnaline tõlgendus, millega eitati ja eitatakse tänini näiteks evolutsiooni, suure paugu teooriat jt loodusteaduslikke enesestmõistetavusi. Samuti iseloomustab fundamentalismi keeruliste probleemide lihtsustamine ja mitmekesisuse mitte talumine, kesktee vältimine, maailma nägemine heade ja kurjade jõudude võitlustandrina, patriarhaalse elukorralduse idealiseerimine ning võimetus dialoogi pidada.

Usundiloolased on märganud, et fundamentalism esineb pea kõikidel elualadel. Enamasti on nad vähemus, kuid nad on häälekad ja motiveeritud. Fundamentalismi vajunud liikumised ja mõttevoolud kaotavad vaimset rikkust ja arengupotentsiaali. Kui seda juhtub rahvuslusega, on see kurb.

Üheks fundamentalismi tunnuseks on siis lihtsustamine ja mitmekesisuse halvasti talumine. Lähen ajas üle poole aasta tagasi, aastavahetusel jäid meelde ühe end igal sammul rahvuslikuks nimetava erakonna liidrite reljeefsed hinnangud president Kersti Kaljulaidi kõnele, kuna ta kasutas nende arvates liiga palju sõnu Eestimaa ja eestimaalased.

Mulle tundub, et kirjeldatud etteheidetega alahinnatakse rahvast intellektuaalselt. Rahvas on ju lugenud, et Eesti riikluse ühe alusena on kirja pandud "Manifestist kõigile Eestimaa rahvastele". Meenuvad laulud "Eestimaa su mehemeel /../", "Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa /../" või siis see, kuidas 1988. aastal kogunes 300 000 inimest lauluväljakule üritusele "Eestimaa laul".

Mulle näib, et nende inimeste identiteet, kes tunnevad, et sõna Eestimaa või eestimaalane kasutamise pärast läheb rahvuslusest midagi kaduma, on õige habras ja vastandumisele rajatud. Intellektuaalselt alahinnatud rahvuslus võib kujuneda organisatsiooniks, kus ratsionaalsed argumendid kaotavad jõu ning loeb vaid pühendumus. Niisugusele maailmavaatele saab vaid kaasa tunda.

Teise fundamentalisimi tunnusena nimetasin maailma tajumine heade ja kurjade jõudude lahinguväljana ja kesktee vältimist. Lähen jälle raamatute maailma. Giovanni Guareschi on kirjutanud vaimuka raamatu „Don Camillo väike maailm“. See kirjeldab itaalia küla ja seal toimuvaid sagedasi konflikte kommunistist külavanema Peppone ja kohaliku preestri don Camillo vahel. Eraldi märkimist väärivad kindlasti veel don Camillo dialoogid Kristusega. Ühena õpetlikumatest peatükkidest jäi mulle meelde Peppone lapse ristimise lugu:

„Ametirüüs don Camillo lähenes ristimisanumale.

„Mis te tahate talle nimeks panna?“ küsis ta Peppone naiselt.

„Lenin – Libero – Antonio,“ vastas naine.

„Siis mine ja lase ta Venemaal ristida,“ ütles don Camillo rahulikult, pannes katte ristimisvaagnale tagasi /../“

Don Camillo keeldumise järel ütleb talle Kristus, et laps tulnuks siiski ristida. Varsti tulebki kirikusse tuleb tagasi Peppone, kes nõuab lapse ristimist, Camillo keeldub ja läheb kakluseks. Parajal hetkel soovitab Kristus Camillol lõuahaak anda ja Peppone langeb oimetuna maha. Mõne aja pärast ta toibub, võtab lapse sülle ja tuleb Camillo juurde.

„Don Camillo, täies ametirüüs, ootas teda ristianuma juures, kindel nagu kalju. Peppone lähenes aeglaselt.

„Mis me talle nimeks paneme?“ küsis don Camillo.

„Camillo-Libero-Antonio,“ pomises Peppone.

„Ei! Me ristime ta Libero-Camillo-Leniniks,“ ütles ta. „Jah, ka Leniniks. Kui Camillo on naaber, ei suuda niisugused tüübid, nagu Lenin, mitte midagi ära teha.““

Viimastel kuudel on meie ajalehtede veergudel on toimunud huvitavad debatid natsismi ja kommunismi, liberaalsuse ja konservatiivsuse, parempoolsuse ja vasakpoolsuse teemadel. Olen nende debattide raamistikus tajunud, et mitme ühiskonnas olulise idee - nagu võrdsuse, rahvusluse, õigluse või vabaduse puhul - on üsna raske leida toetust mõõdukal keskteel asuvatele seisukohtadele. Nii olen rahvusluse puhul näinud, kuidas sageli nihkutakse lähemale pigem rahvusluse karikatuurile, vabaduse kõrval unustatakse rõhutada vastutust ning solidaarsust jne.

Mulle näib, et üks võimalus rahulikult ja mõtestatult keskteed säilitada on ikka ja jälle meeles pidada omaenda maailmavaatega kaasnenud liialdusi. Sotsiaaldemokraadina asun poliitilisel skaalal vasakul. Praktikas on äärmusvasakpoolsed teinud suuri sigadusi, võimule saades on sageli õiendanud esmalt arved just sotsiaaldemokraatidega. Sellest hoolimata paneb ka vasakpoolsete äärmuste tegude analüüs südametunnistuse kriipima – kuidas saab sotsidelegi nii oluliste ideede nagu õigluse, võrdsusega ja rahvuslusega toimetades hullude tulemusteni jõuda.

Pedagoogina ei oska ma äärmuste vältimiseks pakkuda muud abi kui teadmised. Teadmised erinevate maailmavaadete allikate, kuid nendesamade maailmavaadete vesivõsude kohta. Olgu selle vesivõsu otsene või kaudne allikas siis Nietzsche, Marx, Hegel või keegi teine.

Kesktee teemaga seoses tahaks veel rõhutada, et kirglikkust ei tohiks jätta mitte ainult äärmustele, vaid see on vajalik ka keskteel. Tulles tagasi tsiteeritud loo juurde, siis don Camillo ja Peppone on oma tõe kaitsel itaallaslikult temperamentsed, satuvad õige sageli käsitsi kokku, kuid äärmuste vastu ühendavad nad oma jõud. Seepärast ma laiendaksin natuke ristimisloo kokkuvõtet: kus on kohal Camillo või Peppone, pole äärmuslikel tüüpidel suurt midagi teha.

Kolmanda fundamentalismi tunnusena nimetaksin muutuste eiramist ja võimetust dialoogi pidada. Ütleksin kõigepealt mõne selgitava sõna selle kohta, kuidas ma mõistan dialoogi. Dialoog toimib sellisel juhul, kui kaks inimest arutavad ja nad ei tea, mis seisukohal nad vestluse lõpul on. Kui nad teavad, siis pole tegemist dialoogi, vaid kahe monoloogiga.

Suletud keskkonnas rikastavat dialoogi ei teki. Sageli on suletud keskkond seotud vaatamisega tagasi, ideaalaega nähakse kusagil minevikus, edasine areng on olnud kunagistest ideaalidest taandumine ning võideldakse nende taastamise eest. Sellisest rahvusluse mõistmisest võib kujuneda protsess, kus humoristlik tegelane Ivan Orav muutub üha enam tõsiseks eeskujuks ja võetakse endiste aegade repertuaaridest lähtudes sihile teatrite ideoloogiline puhtus.

Kirjeldatud elukäsitlusele vastandub mõte, et minevik pole mingiski mõttes ideaalaeg, paljudes küsimustes tuleb oma seisukohti muuta, me saame teha maailma paremaks, õppida vigadest jne. Sellist dünaamilisust ja muutuvust eeldav vaade rahvuslusele eeldab avatust ja dialoogi. Avatuse haavatavuseks on ikka olnud asjaolu, et sellest lähtuvad inimesed püüavad inimlikult lahendada probleeme, mis enamasti pole nende poolt tekitatud. Olgu siin tegemist vähemuste kaitse, õiglasema ühiskonna või võrdsete võimalustega. Sageli nõuavad need teemad kannatust ja püsivust, kus kõik peavad midagi ohverdama. Aga nende probleemidega tegelemine näitab sageli ka maailma solidaarset, rõõmsat ja arenemisvõimelist poolt.

Tahaksin lõpetada kahe mulle olulise inimeselt pärinevate näidetega. Vana preester Vello Salo selgitas kunagi loengus, kuidas üllast mõistet vagadus suudab lihtsustada ja vastumeelseks muuta vagatsemisega. Teiseks, kadunud Tartu Ülikooli-Jaani kiriku vaimulik Urmas Petti tegi ikka vahet edasiviival ja lahendusi pakkuval kriitikal ning destruktiivsel kritikaanlusel.

Küllap on aeg hakata vahet tegema mitmekesisel, suuremeelsel ja valgustatud rahvuslusel ning selle intellektuaalselt ja emotsionaalselt kärpiva ja huumorist vabastava karikatuuri vahel.