Enrique Rébsameni algkooli kokkuvarisemise tagajärjel on surma saanud vähemalt 21 last ja viis täiskasvanut, vahendas BBC.

Tsiviilkaitseameti vabatahtlik Enrique Gardia teatas, et termokaameraga kontrollimine tuvastas rusude alt ellujäänuid.

Teadaolevalt on üks 12-aastane tüdruk laua all peidus, kuid päästjate sõnul ei tea nad, kuidas lapseni jõuda. Päästjate sõnul said nad tüdrukuga rääkida. Tüdruk ütles, et ta on väga väsinud ning et tema läheduses on veel lapsi, kuid ta ei teadnud öelda, kas nad on elus või mitte. Päästjad andsid tüdrukule vett ja hapnikku.

Üks anonüümseks jäänud päästja ütles AFP-le, et ta nägi viit last elusalt, kuid nad on metallist varraste taga lõksus ning varraste lõikamine lapsi vigastamata on väga keeruline ülesanne.

Sündmuskohal töötab üle 500 sõja- ja mereväelase ning 200 politseinikku ja vabatahtlikku.

Koolimaja oli üks kümnetest hoonetest, mis maavärina tagajärjel kokku varisesid.

Siiani on hukkunute arv 230.

President Enrique Peña Nieto on kuulutanud ohvrite mälestuseks välja kolmepäevase leinaaja.