Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Inimesed saavad lapsevanemaks üha hilisemas eas. Sellega kaasnevalt võib oluliselt kasvada aga ka järeltulijatele edasi antavate geenimutatsioonide hulk, selgub mahukast geeniuuringust. Kuigi nende koguarv on tagasihoidlik, kasvatab see siiski riski geneetiliste häirete tekkeks.

Riigikohus selgitas, et kui komisjon tuvastab elektroonilise hääletamise toimumise ajal, et turvariski ärakasutamine võib oluliselt mõjutada e-hääletamise tulemusi, siis tuleb e-hääletamine peatada või lõpetada. Kui aga turvariski on elektroonilisel hääletamisel ära kasutatud sellises ulatuses, mis valimiskomisjoni arvates mõjutas või võis mõjutada juba toimunud hääletamise tulemusi oluliselt, peab valimiskomisjon tunnistama elektroonilise hääletamise tulemused kehtetuks täies ulatuses või osaliselt ja korraldama kordushääletamise.

"Praegu teada olevate asjaolude põhjal on turvariski tegelikuks realiseerimiseks vajalik aja ning muude ressursside kulu piisavalt suur, et isegi turvariski realiseerumisel ei ole tõenäoline selle õigusvastane ära kasutamine sellises ulatuses, mis võiks mõjutada hääletamistulemusi," märkis riigikohus.

Kohus selgitas, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 12 lõike 2 punkti 4 kohaselt on valimiskomisjonil õigus mitte alustada elektroonilist hääletamist, kui elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisust või töökindlust ei ole võimalik tagada nõuetekohase hääletamise läbiviimiseks.

