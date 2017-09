Praeguseks on torm saare kohalt minema liikunud, kuid saarel on endiselt tugev tuul ja paduvhim, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Puerto Rico kuberneri teatel on kogu 3,5 miljoni elanikuga saar elektrita.

Hävinud on tuhandeid maju ning pealinn San Juan on suuremas osas vee all. Hävinud on suurem osa kõigist saare infrastruktuuridest.

USA mandri poole liikuv Maria on uuesti tugevnenud, kuid endist jõudu pole ta enam saavutanud.

Dominical hukkus 15 inimest

Dominica peaminister Roosevelt Skerrit teatas, et orkaan Maria tagajärjel sai saareriigis surma 15 inimest ja veel 20 inimest on kadunud.

Skerriti sõnul on ime, et hukkunute arv ei ulatu sadadesse.

Peaminister lisas, et Dominica vajab kogu abi, mida maailm anda saab.

Maria räsis Dominicat neljanda kategooria orkaanina esmaspäeva õhtul, hävitades sadu maju.

Dominica kommunikatsioonivõrgud on siiani maas ning lennujaam suletud.