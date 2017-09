Toidupoodide iseteeninduskassad on aasta-aastalt populaarsemaks muutunud ja ostude eest tasumisel eelistavad kliendid järjest enam just ekspresskassat. Töökäte puudusest hoolimata suuremad jaeketid inimeste asendamist ainult masinatega ei kavanda.

Suuremates toidupoodides eelistab tavakassa asemel iseteeninduskassat kasutada umbes iga neljas või viies ostleja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Iseteeninduskassad on järjest rohkemates poodides ja viimastel aastatel võtavad need tavakassadega võrreldes endale ka üha laiemaid alasid.

"Me võime öelda, et iga neljas klient sooritab ostu SelveEkspressi kassas ja kohati võib olla SelveEkspresside osakaal 50 protsenti meie ostudest," selgitas Selveri arendusdirektor Agi Metsandi.

Töökäte puudus kaupluste väitel otseselt inimesi robotitega asendama ei pane.

"Tööjõuturul on juba päris mitu aastat väga raske seis ehk töötajaid on puudu. Me võtaks täna kohe Rimisse tööle rohkem kui sada inimest. Seetõttu on ka raske öelda, kuidas see iseteeninduskassade vastuvõtt on mõjutanud," rääkis Rimi pressiesindaja Katrin Bats.

"Kassapidajate arv ei vähene ja ei ole vähenenud selle aasta ja pooleteise jooksul mitte ühegi võrra. Pigem on see, et iseteeninduskassa aitab, leevendab klienditeenidajate koormust," ütles Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Kui mitmes Maxima kaupluses saab hommikul ja õhtul mõned tunnid ostude eest tasuda vaid iseteeninduskassas, siis Prisma toob välja, et suurem osa nende klientidest eelistab siiski tavakassasid.

"Ekspresskassad nagu nimigi ütleb on mõeldud väikeste ostude jaoks. Ja seetõttu me tavaklient, kelle ostukorvid on suuremad, kasutab meil tavakassasid," rääkis Sikupilli Prisma juhataja Marge Lasn.

Lähiaastatel ainult iseteeninduskassadele üleminekut toidupoed ei planeeri. Küll aga tahetakse laiendada maksevõimalusi.

"Ma seda lähiaastatel veel ei prognoosi, et need alad väga palju kasvavad, sest on väga suur hulk inimesi, kes tahavad personaalset teenindust," ütles Katrin Bats.

"Selveri kliendid on üldjuhul kaardimaksega ja väga väike osakaal on täna sularahas. Järve Selveris on kasutusel pilootprojekt sularahamaksega. Testime seda," selgitas Agi Metsandi.