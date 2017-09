Air Balticu juht: kõik Tallinnast väljuvad liinid on kasumlikud

Läti lennufirma Air Baltic juht Martin Gauss kinnitas intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et kõik kuus Tallinnast väljuvat liini on ettevõttele majanduslikult kasulikud, teiste seas ka Nordicaga paralleelselt lendav Vilniuse liin. Gaussi sõnul plaanitakse Tallinnast väljuvate otselendude arvu kasvatada ning lisaks kaalub Air Baltic ka Tartusse lendamist.

Air Baltic lendab praegu Tallinnast kuude sihtkohta. Kui ma õigesti aru saan, tahate te lennata aastaks 2021 Tallinnast 11 sihtkohta. Milline on teie järgmine samm?

Me tahtsime avada Tallinnast 11 lennuliini. Selle plaani panime paika eeldusel, et Estonian Airi pole. Nii ongi läinud, kuid asemele tuli Nordica. Uute liinide avamine sõltub konkurentsiolukorrast, kuid soovime endiselt Tallinna-liinide arvu suurendada.

Loomulikult ei saa me praegu avaldada, millal uued liinid avame, sest konkurendid reageeriksid sellele. Plaanid liinide avamise kohta on ettevõtte siseinfo, kuni me saame need liinid reaalselt avada.

Kas te plaanite ka Tartusse lendama hakata?

See on meie võimalike sihtkohtade nimekirjas, kuid mitte kõige kõrgemal kohal.

Kas praegused kuus Tallinna-liini on kasumlikud? Mis on lennukite täituvusprotsent nendel liinidel?

Me lendame ainult nendel liinidel, mis on aasta kokkuvõttes kasumis. Seega need liinid on kasumlikud. Samas vaatame ise nendele liinidele teistmoodi. Me ei vaata ainult liini ennast, vaid vaatame selle mõju meie lennuvõrgule.

Vilniuse liinil konkureerite te Nordicaga. Väljumisaegu vaadates on tegu sisuliselt paralleelliiniga. Milline on täituvusprotsent sellel liinil?

Me ei lendaks sellel liinil, kui see poleks meie jaoks mõistlik. See on väga selge. Turul on konkurents. Meie peamine konkurent on Ryanair, kellega meil on samuti sarnaseid liine.

Möödunud aastal teenis Air Baltic esimest korda kasumit pärast restruktureerimist. Kasum oli 3,4 miljonit eurot. Millise tulemusega te käesoleva aasta lõpetate?

3,4 miljonit oli meie möödunud aasta tegevuskasum ning käesoleval aastal peaks see olema suurem. Lennufirma on kasumlik, jääb kasumlikuks ning tulud kasvavad.

Te kaalute ka USA ja Kanada liinide avamist. Millal see võiks juhtuda?

Meie äriplaanis on see kirjas ning me teame, mis see meile maksma läheks. Tehniliselt on see tehtav, siin ei ole midagi keerulist, kuid need liinid peavad olema ka majanduslikult mõistlikud. Tegu on tohutu investeeringuga, kui me teeksime seda üksi. Sellised plaanid sõltuvad sellest, kas meil on tugev strateegiline partner.