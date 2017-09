"Prokuröride suhtes on kujunenud ebaõiglane olukord, kus neid pole palgatõusude mõttes käsitletud koos politsei ja päästetöötajatega, kuigi neil on oluline osa siseturvalisuse tagamisel," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu valitsuse pressiesindaja teatel.

"See on viinud olukorrani, kus prokuröride palgareform on muutunud hädavajalikuks. Õigussüsteemis on vaja prokuratuuri menetlusliku iseseisvuse tagamiseks korrastada prokuröride palgasüsteem, sätestades selle määrad seaduses, mis tagaks prokuratuuri sõltumatuse nii sisus kui ka vormis," lisas ta.

Kehtiva õiguse kohaselt määrab prokuröride palga valitsus määrusega seadusest tulevalt vähemalt üheks aastaks. Kehtivad palgamäärad jäävad vahemikku 1730-4420 eurot. Lisaks võib prokuröridele maksta muutuvpalka ja suurendada kuupalgamäära kuni tuhande euro võrra Ida-Virumaa Viru ringkonnaprokuratuuri ametisse nimetatavatel või üleviidavatel prokuröridel kuni neljaks aastaks.

Eelnõu kohaselt seotakse prokuröride palk kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamääraga, mis on 5200 eurot. Kõrgeimat palgamäära indekseeritakse iga kalendriaasta 1.aprilliks, sel aastal indekseeritud palgamäär on 5288 eurot. Eelnõuga nähakse ette prokuröride ametipalga koefitsendid, mis kehtestatakse suuruses 0,95-0,60. Arvestades 2018. a majandusprognoosi jäävad prokuröride, va abiprokurör, ametipalgad vahemikku 3207-5078 eurot. Muutuvpalga maksmise reegleid ja Ida-Virumaa Viru ringkonnaprokuratuuri prokuröride palga suurendamise seniseid reegleid ei muudeta. Abiprokuröride palk nähakse ette prokuratuuriseaduses, mille kohaselt abiprokuröri palk on vähemalt 60 protsenrti ringkonnaprokuröri ametipalgast.

Seaduses sätestatuna on prokuröride ametikohtade palgad piisavalt konkurentsivõimelised, et tagada kvaliteetne tööjõud, anda kindlustunne, et palk ei sõltu ka formaalselt valitsuse rahulolust või selle puudumisest prokuratuuri tegevusega.

Kohtunike ja prokuröride ametipalkade võrreldava konkurentsivõime tagamine on oluline avalikus sektoris tööjõu vaba liikumise soodustamiseks, prokuröride sõltumatuse tagamiseks ning kiiret ja tõhusat kohtueelset uurimist, samuti kvaliteetset riiklikku süüdistust kindlustava asutuse efektiivseks tegutsemiseks. Selleks tuleb prokuröride palgad sätestada kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses.

Eelnõuga kavandatud muudatuste rakendamine toob kaasa lisarahastuse vajaduse summas 617 411 eurot. Lisavahenditega on arvestatud 2018. aasta riigieelarve koostamisel.

Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018.