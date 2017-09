Aleksejev: Vene väed ei jää Valgevenesse, sest Lukašenko ei usalda Putinit

Aleksejev rääkis ETV saates "Ringvaade", et kokku lubati õppuseid Zapad jälgima 280 ajakirjanikku.

Tema hinnangul oli õppuste stsenaarium peegeldus Ida-Ukrainas toimuvast, ainult selle vahega, et Ida-Ukrainas Venemaa toetab separatiste, kuid Valgevenes aitas neid maha suruda.

Aleksejevi kinnitusel Vene väed Valgevenesse ei jää.

"Muidugi ei jää. Põhjus mitte selles, et see on vastuolus Valgevene kohustustega mingite rahvusvaheliste dokumentide raames, vaid põhjus on selles, et Vladimir Putin ja Aleksandr Lukašenko - nagu kõigile teada - teineteist ei armasta ja eriti ei usalda poliitilisel tasandil," rääkis ajakirjanik.

"Sõjaväelased saavad omavahel ilusasti hakkama, aga presidendid vaatavad üsna skeptiliselt teineteise poole. Ja Lukašenko kardab teisalt, et kui Vene sõjaväebaas, mingi üksus või Vene tehnika tuleb Valgevenesse alaliselt, siis varem või hiljem see paneb lõpu nii Valgevene iseseisvusele kui ka Lukašenko režiimile. Muidugi ta ei taha seda," lisas Aleksejev.

Tema sõnul kaks presidenti koos õppuseid ei jälginud.

"Need on ühisõppused, kaks riiki koos, siis oleks mõistlik kui kaks presidenti külastaksid, vaataksid neid õppuseid koos ka. Lukašenko oli oma riigis, kutsus Putinit ka, aga Putin ei läinud, läks hoopis Luga polügoonile leningradi oblastis," ütles Aleksejev.