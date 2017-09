Linnahalli seinamaalingu eemaldamise eest tasub linn

"Linnahallil oleks tulnud nii või teisiti seintel varemalt olnud grafiti oma kulu ja kirjadega puhastada," rääkis Tallinna Linnaplaneerimise ameti esindaja Margit Lokk Delfile.

"Käesolevad seinamaalingud olidki kavandatud ajutistena ja enne projekti käivitumist lepiti kokku, et kuna linnahall pidi seinad varasemast grafitist nii kui nii ise puhastama, siis puhastab linnahall ka kõnealuse projekti käigus maalitud pildi," lisas ta.

Tallinna muinsuskaitseamet on varem levitanud infot, et maalingute eemaldamise eest tasub need sinna maalinud Tag Kings OÜ, nüüd aga selgus, et puhastamise eest maksab hoopiski linn.

Linnahalli nõukogu liikme Anu Hallik-Jürgensteini arvates peaks aga kulude hüvitamisse kaasama ka teo toimepanijad.

"Leian, et linnahalli nõukogu peaks seda teemat uuesti arutama. Arvestades, et seinamaalingud teostati ilma loata, peaks minu hinnangul arutelu raames kaaluma ka võimalusi, kuidas kaasata seinte puhastamise kulude hüvitamisse teo toimepanijad," möönab Hallik-Jürgenstein.

Hinnanguliselt kolm nädalat kestvad puhastustööd võtab ette SodaBlast OÜ, kelle kodulehel oleva hinnakirja alusel maksab pinna puhastamine grafitist kaks eurot ruutmeetri kohta. Kuna linnahalli fassaadi puhastamiseks kasutatakse kombineeritud meetodit: puhastamine vee ja puhastusvahendiga ning vajadusel ka klaasipuruga, et eemaldada kruntvärv, siis on puhastamine ka natuke kallim.

Kunstnikud jõudsid täis joonsitada umbkaudu 1500 ruutmeetrit.

Linnahalli seinamaalingu projekt on seni saanud Tallinna linnavolikogult 15 000 eurot, peale selle toetas Tallinna Linnahall seda omakorda 10 000 euroga.