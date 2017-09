Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Mitme riigi, sealhulgas Põhjamaade pikaajalisi kogemusi analüüsides on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) jõudnud tõdemusele, et poliitilise ja fiskaalse otsustusõiguse viimine kohalikule tasandile suurendab nii avaliku sektori efektiivsust kui ka teenuste kvaliteeti.

Seni on riik suunanud omavalitsusi kasutama toetusi paljude reeglite alusel ühtmoodi, jättes tagaplaanile selle, mis on saadud rahaga elanikele paremaks läinud. Muudatusega saavad kohalikud omavalitsused tulevikus raha kasutada paindlikumalt ning kohapealsetest oludest ja vajadustest lähtuvalt.

Riigihalduse minister Jaak Aab nentis, et valitsus on juba oluliselt suurendanud kohalike omavalitsuste finantsvõimekust ning nüüd astuti sealt veel suur samm edasi.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on valitsuse eesmärk suurendada linnade ja valdade otsustusõigust ning vastutust kohaliku elu korraldamisel, et omavalitsused saaksid terviklikumalt planeerida piirkonna arengut ja pakkuda elanikele paremaid avalikke teenuseid.

