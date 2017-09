Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Tippkohtumine eesmärk on alustada kõrgetasemelisi arutelusid digitaalse innovatsiooni edasiste plaanide üle, et Euroopa jõuaks tehnoloogilises arengus senisest kiiremini edasi ja võiks saada järgmistel aastatel ülemaailmseks digitaalseks liidriks. Aruteludes võetakse sihiks aasta 2025 ning mõeldakse, kuhu Euroopa Liit selleks ajaks jõuda soovib.

Oma tuleku on praeguseks ametlikult kinnitanud teiste seas Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, Suurbritannia peaminister Theresa May, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ja Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk. Samas pole tulekut veel ametlikult kinnitanud näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

