Häirekeskus on saanud poole kuuga 50 teadet metsa eksinutest

Häirekeskus on paari nädala jooksul saanud poolsada teadet metsas eksinud seeneliste ja marjuliste kohta. Politsei- ja päästeamet rõhutavad, et metsa minnes on vaja töötavat mobiiltelefoni ning abi on ka sellest, kui seljas on erksavärvilised riided, mis ümbritseva loodusega ühte ei sulandu.