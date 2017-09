Reede öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Puhub ida- ja kirdetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 13 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab mõnes kohas vihma. Puhub tugev idakaare tuul, puhanguid on rannikul kuni 16 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 13 kraadi.

Päeval hakkab pilvisus järk-järgult hõrenema, ennelõunal sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14 kuni 19 kraadi.

Laupäeval pilved hajuvad ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on sooja 16 kuni 20 kraadi.

Pühapäev tuleb päiksepaisteline ja kuiv. Selge taeva ja nõrgeneva idakaare tuulega on öösel soodsad tingimused õhutemperatuuri languseks sisemaal kuni 5 kraadini, meretuulega rannikul jääb temperatuurinäit 10 kraadist kõrgemale, päeval aga tõuseb 16 kuni 19 kraadini.

Esmaspäeval ja teisipäeval on pilvi vähe ja ilm püsib sajuta. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur langeb esmaspäeva öösel 5 kuni 10, teisipäeva öösel 3 kuni 9 kraadini. Rannikul aga hoiab meri õhu soojemana. Esmaspäeva ja teisipäeva päeval on sooja vastavalt 16 kuni 18 ja 15 kuni 17 kraadi.