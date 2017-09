Lõhavere linnamäel meenutati Madisepäeva lahingut

Ajaloolane Ain Mäesalu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et olukord praegusel Eesti alal oli 800 aastat tagasi ärev, ent eestlaste jaoks kindlasti lootusrikas. Talvel oli saavutatud suur võit Saksa ristisõdijate üle Otepää all ja Sakala vanemal Lembitul tekkis lootus, et ehk õnnestub ristisõdijad Liivimaalt sootuks minema kihutada.

"Ja ta suutis ikkagi kokku koguda 6000 meest, kuue maakonna malevad. See oli antud aja kohta väga suurepärane saavutus," rääkis ta.

Ometi lõppes Madisepäeva lahing eestlaste kaotusega ja kuningas Lembitu surmaga, sest eestlastel puudusid välilahingute kogemused.

"Nad olid eelistanud pigem linnustes varjuda ja välilahinguid oli väga vähe toimunud. Võib-olla oli põhjuseks ka Lembitu noorus ja uljus," arvas Mäesalu.

Kui vanaks eestlaste kuningaks hüütud Lembitu elas, pole teada, kuid Mäesalu hinnangul oli tegemist pigem noore või nooremapoolse mehega.

"Ta on meil kõige tuntum kangelane 13. sajandi algusest ja tema roll on muuseas väga oluline olnud ka 19. sajandil ja 20. sajandi alguses Vabadussõjas. Ta innustas tol ajal eestlasi vapralt võitlema ka oma vabariigi loomise eest ja oma vabariigi eest," rääkis ajaloolane.

Taarausuliste ja maausuliste kutsel kogunes Lõhavere linnamäele kuningas Lembitule austust avaldama suur hulk rahvast.

"Ma arvan, et meil on võimalus Lembitu kaudu leida võitlustahet, ellujäämise tahet, püsimise tahet, olla see, kes me oleme põlisrahvana," kõneles Maavalla Koja vardja Liina Meta Kuuskman.