Kaagvere erikooli direktor lahkub ametist

Haridus- ja teadusministeeriumi teatel lõpetatakse Reesti tööleping poolte kokkuleppel ning koolijuht ega ministeerium ei hakka tagasiastumise põhjuseid avalikkuse ees kommenteerima.

Uue direktori leidmiseni täidab ajutiselt koolijuhi ülesandeid hariduslike erivajaduste õpilaste ja käitumisraskustega laste õppekorralduse ekspert Pille Vaiksaar. Ta on 15 aastat juhtinud Viljandi Lasteabi- ja sotsiaalkeskust, töötanud sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnas ning haridus- ja teadusministeeriumis.

Lisaks on ministeerium kutsunud koolile appi teiste riigikoolide töötajaid, kellel on suured kogemused keeruliselt käituvate õpilastega toimetulekuks ja kelle ülesanne on pakkuda koolitöötajatele tuge, tagasisidet ja soovitusi. Eesmärk on keskenduda lahendustele, mis võimaldaksid operatiivselt taastada normaalse õppe- ja töökeskkonna koolis, seisab ministeeriumi teates.

Juba on kohal kuus inimest Tartu Hiie ja Tartu Emajõe koolist, Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli töötajad tulevad Maarjamaa Hariduskolleegiumisse järgmisel nädalal.

Samuti kohtuvad ministeeriumi esindajad täna Maarjamaa Hariduskolleegiumi töötajatega, Kaagvere külaelanike ja vallajuhtidega.