Tallinna Kaubamaja kvartali arhitektuurivõistlusele tuli 14 tööd

Aadressil Gonsiori 2/Rävala pst 6 asuva kinnistu uushoonestamise arhitektuurivõistluse tingimused nägid ette, et töid võis saata neljapäevase kuupäeva postitempliga, seetõttu võib võistlusel osalejaid lähipäevil lisanduda, teatas Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS.

Eesti Arhitektide Liidu direktori Ingrid Maldi hinnangul võib esitatud tööde arvuga väga rahule jääda.

“Arvestades, et võistlusel osalemiseks esitati osalevale arhitektuuribüroole nõudeid nii varasema kogemuse kui ettevõtte käibe osas, on tööde arv väga hea. Loodame liidu poolt, et žürii leiab esitatud valikust piisavalt kõrgetasemelisi töid, et järgneva pooleteisekuise hindamisprotsessi jooksul otsustada Kaubamaja jaoks parim lahendus," lausus ta.

Arhitektuurivõistluse kuulutasid 12. juunil välja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja MSI Grupp AS koostöös Tallinna linnaplaneerimise ameti ja arhitektide liiduga. Võistluse auhinnafond on 55 000 eurot.

Esitatud tööde seast valib võitja žürii, kuhu kuuluvad Tallinna Kaubamaja Kinnisvara ASi juhataja Peeter Kütt, ASi MSI Grupp juhataja Mati Ivask, Kaubamaja ASi juhataja Erkki Laugus, linnaplaneerimise ameti esindajana detailplaneeringute teenistuse direktor Arvo Rikkinen, arhitektid Martin Aunin (EAL), Jaak Huimerind (EAL) ja Peep Jänes (EAL).

Žürii esimees Peeter Kütt ütles, et nad otsivad kaubamaja kvartalile parimat võimalikku arhitektuurset lahendust.

"Meie ootus on, et võidutöö võtaks arvesse kaubamaja väärikat staatust ning sobituks ümbritsevasse linnaruumi, aga arvestaks ka kehtivate detailplaneeringute ja rajatavate hoonete funktsionaalsusega. Žürii alustab lähiajal tööd ning võitja kavatseme välja kuulutada 15. novembril,” sõnas Kütt.

Arhitektuurivõistluse žürii selgitab esimeses etapis välja esitatud tööde vastavuse võistlustingimustele, seejärel valitakse lõppvooru pääsejad, otsustatakse nende paremusjärjestus ning lõpuks selgitatakse välja võitja.

Võidutöö autoriga alustatakse projekteerimisläbirääkimisi, projekti lõplik maksumus selgub peale projekteerimistingimuste kinnitamist.