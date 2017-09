Lauri Tammiste sõnul on Tallinn proovinud juba aastaid püüda Euroopa Rohelise pealinna tiitlit, kuid see ei ole õnnestud. “Arvan, et see on suuresti sellepärast Tallinnal pole olnud sellist suurt pilti, kuidas meist päriselt saab see roheline linn,” leiab Tammiste.



Ta toonitab, et n-ö roheline lähenemine pole see, et mõni sein värvitakse roheliseks või tehakse kaks aialapikest või kena mänguväljakut. “Tegelik keskkonnamõju ja energiatarbimine tuleneb transpordist, hoonetest või jäätmekäitlus, kuid selles osas pigem tegeletud väikeste asjadega, mis on head lindilõikamiseks, aga ei lahenda probleeme,” möönab Tammiste.



Kui pealinn hakkaks pakkuma linlastele tasuta jäätmevedu, siis see oleks Tammiste hinnangul veelgi suurem rumalus. “Keskmine prügiveokulu ühele leibkonnale on väga väike. Meie sooja-, elektri- ja söögikulud on võrdluseks palju suuremad,” selgitab Tammiste.



Lisaks sellele leiab Tammiste, et tasuta prügivedu saadaks väga vale sõnumi, kuna kogu Euroopa keskkonnapoliitika eesmärk on tekitada vähem jäätmeid ja edendada taaskasutust. “Oleme seni liikunud selget õiges suunas, kuid tasuta prügivedu saadaks sõnumi, et ärge nähke vaeva sortimise või jäätmete vedamisega,” arvab Tammiste.