VALIMISNÕUNIKUD

Endine Tallinna finantsjuht Ahti Kallaste sõnul on linnavolinike esimene ülesanne taganeda koolidega seotud halduslepetest, kuna need on teenivad miinust. Kallaste toonitab, et seda tuleb teha isegi siis, kui see protsess toob kaasa pika kohtuvaidluse.

Endise Tallinna finantsjuhi hinnangul on suurim linnarahastusega seotud probleem pealinna koolide halduslepingud. “Seal on selgelt päris suur ressursikulu linnale,” leiab Ahti Kallaste. Tema sõnul peaksid kandidaadid võtma siin väga must-valge seisukoha ehk kas lõpetate või mitte.



“Samuti on küsimus on kuidas neid leppeid lõpetada, sest sellisel lähen-tõmban-juhtme-välja viisil seda teha ei saa, kuna seal on hästi palju juriidilisi küsimusi taga ja eks sellest tuleb pikk kohtuvaidlus,” möönab Kallaste. Samas kinnitab ta, et siiski on mõistlikum kahjulikest tehingutest lahkuda ja seda ükskõik millise hinnaga.



Tallinn on rikas linn, mille varade hulka kuuluvad palju kinnisvara aga ka ettevõtteid nagu näiteks Tallinna Vesi, mis pakuvad elanikele olulisi teenuseid. Sestap on taoliste ettevõtete erastamine olnud alati üks debati keskseid küsimusi.



Kallaste sõnul on paljud poliitikud lubanud erastamist, kuid võimule saades on praktika ikkagi olnud teine. “See, kas pärast linnaettevõtte erastamist läheb see teenus linnale odavamaks, on arvutamise küsimus ning see ei ole alati üks-ühene tulemus, sest tihti võib