Kapo peadirektori asetäitjateks saavad Martin Arpo ja Martin Perling

Siseminister kiitis ettepaneku heaks ning uuel ametikohtadel jätkavad nad 1. oktoobrist. Kaitsepolitsei juhtkonnas toimusid muudatused, kuna tänavu juulikuus lahkus ametist Eerik Heldna, kelle ülesanded peadirektori asetäitjana võtab üle Martin Arpo. Martin Arpo seniseid ametikohustusi asub täitma Martin Perling.

Siseminister Andres Anvelt märkis, et Arpo ja Perlingu puhul sai määravaks nende kogemus. „Tegemist on absoluutsete professionaalidega, kel on sisejulgeoleku valdkonnas pikaajaline kogemus ning kes on end ammu tõestanud kui oma ala tipud,“ sõnas Anvelt.

Mõlemad on staažikad kaitsepolitseinikud, seahulgas töötanud aastaid juhtivatel ametikohtadel. Peadirektor Arnold Sinisalu sõnul räägib nii Arpo kui ka Perlingu eest nende aastatepikkune kogemus kaitsepolitseis mitmesugustel ametikohtadel ning seniste üksuste tulemuslik juhtimine. "Neil on suurepärane koostöökogemus asutuses ja riigisiseselt, aga ka rahvusvahelisel tasandil," tõi Sinisalu esile nüüdisaegse julgeolekuolukorra ühte võtmetegurit mõjusate lahenduste leidmisel.

Kaitsepolitseiametis on peadirektoril kokku kolm aset.