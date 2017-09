Helme süüdistab õiguskomisjoni soovis riigikogu kodukorda rikkuda

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme süüdistab õiguskomisjoni, et see ei ole kooseluseaduse tühistamise eelnõu aegsasti suurde saali saatnud, rikub sellega riigikogu kodukorra seadust ning venitab sihilikult. Õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul ruttab Helme sündmustest ette ning kriitikal ei ole alust.

Helme kirjutas sotsiaalmeedias, et EKRE andis kevadel taas menetlusse kooseluseaduse tühistamise eelnõu ning on lootust, et vajalikud hääled võiksid kokku tulla.

"See teeb muret eriti sotsidele ja paneb ebamugavasse olukorda reformikad. Ebamugava olukorra lahenduseks plaanitakse jõhkrat seaduserikkumist," sõnas ta.

Helme viitas riigikogu kodukorra seadusele, mille kohaselt peab iga eelnõu seitsme istunginädala jooksul suurde saali esimesele lugemisele jõudma. Õiguskomisjon ei ole seda aga sinna saatnud ning seitse nädalat täitub oktoobris kohalike valimiste nädalal.

"Kartes, et olukorras, kus tuleb kohe-kohe valijatele vastust anda oma hääletuse üle homoteemal, lähebki eelnõu esimeselt lugemiselt läbi, soovivad seaduse pooldajad seda lükata edasi. See tähendab selget seaduserikkumist," leiab EKRE esindaja, kelle arvates tahavad kolleegid ka takistada EKREl enne valmisi punkte noppida.

Riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) ütles ERRile, et eelnõud peavad tõepoolest seitsme töönädala jooksul saali jõudma, kuid õiguskomisjoni käitumist ei osanud ta kommenteerida.

"Mis puudutab selle eelnõu hääletuse mõju enne valimisi, siis siin ma olen küll Martin Helmega eri meelt, nagu selle eelnõu asjuski. Minu meelest on see eelnõu põhiseaduse vastane. Sellisel moel kelleltki õiguste ära võtmine, seaduse tühistamine oleks võimalik, kui midagi asemele pakutakse. Kuid midagi asemele ei pakuta ega soovita pakkuda ja iseenesest eelnõu ise põhiseadusele ei vasta. Aga see ei tähenda, et ta ei peaks õigel ajal saali jõudma," tõdes ta.

Nestor lisas, et Martin Helme saavutab igal juhul oma eesmärgi enne valimisi tähelepanu võita - nii siis, kui eelnõu jõuab õigel ajal saali, kui ka siis, kui see ei jõua.

"Arvan, et ega tal muud eesmärki ei olnudki," märkis riigikogu spiiker.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) oli samuti seisukohal, et EKRE üritab süüdistustest kasu lõigata, kuid Helme väiteid nimetas ta valelikeks.

"Panin selle eelnõu päevakorda nii nagu kodukorraseadus ette näeb," kinnitas ta ja selgitas, et 25. septembril käsitletakse seda õiguskomisjonis ning eelnõu ise jõuab hiljemalt 12. oktoobril suurde saali.

"Esmaspäeval õiguskomisjon otsustab, kas esimene lugemine lõpetada või mitte. Kõik on seadusepärane. Praegu lihtsalt Martin Helme otsib probleeme, aga neid ei ole," lausus Karilaid. "Kahtlemata teen ettepaneku hoida kodukorraseadusest kinni, nii et Helme tõttab sündmustest ette".

EKRE algatas eelnõu kooseluseaduse kehtetuks tunnistamiseks 15. mail. IRLi kuuluv justiitsminister Urmas Rensalu tegi toona valitsusele ettepaneku eelnõud toetada.

Kooseluseaduse eelnõu autorid olid Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna ridadest. Seadus võeti vastu 2014. aastal, kuid selle rakendusaktid on senini vastu võtmata.