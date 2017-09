Ühendkuningriigi lahkumisele Euroopa Liidust peaks järgnema kaheaastane üleminekuperiood, lausus Briti peaminister Theresa May reedel.

"Üleminekuperioodil peaks Ühendkuningriigil jätkuvalt olema ligipääs Euroopa Liidu ühisturule," ütles May Firenzes peetud kõnes. "Teised EL-i riigid ei peaks rohkem maksma," lisas ta.

Lisaks andis peaminister mõista, et Ühendkuningriik kavatseb austada kohustusi, mis võeti praeguses EL-i eelarves.

May lausus, et Ühendkuningriik ja Euroopa Liit peaksid otsima loomingulist uut kaubandussuhet, mis ei põhineks ühelgi olemasoleval mudelil

"Suurbritannia ei kavatse Brexiti-kõnelustel taotleda ei Euroopa Liidu ühisturu liikmesust ega EL-Kanada vabakaubandusleppel põhinevat lepet," ütles May.

May sõnul peaks EL tunnistama, et Suurbritannia positsioon maailmas on ainulaadne. "Briti rahvas otsustas lahkuda EL-ist ja olla ülemaailmne kaubandusriik, mis suudaks käia maailmas oma teed." lisas ta.

May märkis veel, et Briti kohtud peaksid võtma arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid, mis puudutavad Suurbritannias elavate EL-i kodanike õigusi.

"Tahan, et Ühendkuningriigi kohtud saaksid võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid," lausus May kui EL-i ametnikud ütlesid, et Euroopa Liidu Kohus peaks säilitama jurisdiktsiooni EL-i kodanike üle.

Kõnet olid teiste seas kuulamas Briti tippametnikud, nagu välisminister Boris Johnson, rahandusminister Philip Hammond ja Brexiti-minister David Davis, kuid ühtegi EL-i ülejäänud 27 riigi liidrit kuulajaskonnas ei olnud.

Ühendkuningriik lubab EL-ist välja astuda hiljemalt 2019. aasta märtsi lõpuks.