Põllumeestel on raskusi kartuli põllult kätte saamisega

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Orangutanide päästeorganisatsioon näitas Indoneesias kaitse all elavat viieaastast albiino orangutani, kes on teadaolevalt ainus omataoline maailmas.

Mida teha, kui tänaval jalutades tekib huvi, kui palju on kulunud kodanike raha tee parandamisele, mis laiub jalge all, või valgusfoorile, mille taga seisad? Tallinlasel tuleb minna linna kodulehele, laadida alla Exceli tabel ja hakata ridade vahel näpuga järge ajama ning arvutama. Silicon Valley tehnoloogiafirma OpenGov on töötanud välja selgemad ning lihtsamini mõistetavad tehnoloogilised lahendused, mis aitavad muuta valitsemist läbipaistvamaks.

Väätsa kartulikasvatajal Margo Heinmaal on läinud pisut paremini - neljandik kartulist on salves.

Hamburg on suutnud üles võtta vaid kümnendiku kasvupinnast, saagikus on väga hea, kuid säilivuse tagamiseks soovitab ta kartuli mitu korda talve jooksul läbi sorteerida.

Raplamaa kartulikasvataja Kalle Hamburg ütles, et kaks nädalat on järjest sadanud. "Ja põld on väga pehme, ei ole nagu tahtnud sinna vao vahele minna põldu üles sonkima."

