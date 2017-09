Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff ütles, et väikelennuki hädamaandumise tõttu keegi viga ei saanud.

"Lennujaam sai teate, et tuleb telikuprobleemidega väikelennuk ja meil on vastavad protseduurireeglid, mis selle peale käivituvad," ütles Koff.

Hilines Finnairi lend Helsingist ja Air Balticu lend Riiast ning SAS-i lend Stockholmi, Finnairi lend Helsingisse ja Air Balticu lend Vilniusse.

BNS teatas kell 20.15, et olukord on normaliseerunud. "Olukord lennujaamas on rahulik, lennurada on liiklusele avatud. Mõjutatud olid eelkõige Riia ja Helsingi lennud, mis ootasid vastavalt Riias ja Helsingis väljumist ja seetõttu hilinesid," ütles Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff BNS-ile. Hädamaandumisest kuni raja avamiseni kulus Kofi sõnul umbes 40-45 minutit.