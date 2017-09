Advokaat Raidla: Eestis peaks õigusteadust õpetama vaid Tartu Ülikool

Eestis on kolm avalik-õiguslikku ülikooli, kus õpetatakse õigusteadust. Advokaat Jüri Raidla hinnangul on seda väikese Eesti kohta liiga palju.

"Ma leian, et dubleerimine kolmel tasandil on väikeriigi jaoks tegelikult priiskamine ja ma arvan, et seda ei tohiks pikas perspektiivis tolereerida," ütles Ellex Advokaadibüroo vanempartner Raidla "Aktuaalsele kaamerale."

Raidla on teinud valdkonna ministritele ettepaneku, et Eesti riik peaks edaspidi määrama ühe avalik-õigusliku ülikooli, kes õpetab õigusteadust.

"Ma ei kutsu mingil juhul üles sellistele jesuiitlikele meetoditele küsimuse lahendamisel, kuid ma arvan, et mõistlikul viisil läbirääkimiste kaudu on võimalik jõuda tõeni ja mina arvan, et see tõde on Tartu Ülikoolis kui rahvusülikoolis," rääkis Raidla.

Diskussioon valdkonna tööandjate vahel on tekkinud murest Tartu Ülikooli (TÜ) õigusteaduse õppejõudude järelkasvu pärast. Õppejõudude nappuse probleem on otseselt seotud vähese palgaga, sest kui alustava doktorikraadiga lektori palk ülikoolis on 1150 eurot, siis alustava magistrikraadiga kohtujuristi palk on 1700 eurot.

Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm on Jüri Raidla ettepanekuga nõus, et õigusteadus peaks olema ainult TÜ pärusmaa.

"Me õpetame esiteks ju kahes linnas, me õpetame siin, me õpetame Tallinnas, me oleme suurendanud Tallinnas juristide vastuvõttu ja ühes linnas, kolmes ülikoolis juriste koolitada kindlasti ei ole minu arvates mõistlik," ütles Kalm.

See on Kalmu sõnul sama ebaotstarbekas, kui kolm Tartu ülikooli - TÜ, Maaülikool ja Tehnikaülikooli kolledž - õpetaks kõik loodusteadusi ja üksteist dubleeriks.

Samas nentis Kalm, et selline samm neile raha valdkonda otseselt juurde ei too. "Rahaline seos nende asjade vahel otseselt puudub, küll aga võimaldab see igal ülikoolil fookuseerida sellele, mis on nende vastutusvaldkond, mis on nende põhikompetents," lausus rektor Kalm.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo ütles, et Tehnikaülikool tahab ka edaspidi õigusteadust õpetada ja teha seda valdavalt inglise keeles nagu tehakse seal täna.

"Tehnikaülikooli õigusteadus Eesti riigilt saab äärmiselt minimaalselt raha. Meie peamiseks sissetulekuallikaks on rahvusvaheliste tudengite õppemaksud ja samuti teadustöö, siis ma ei näe, kuidas see saaks TÜ rahalist olukorda paradada. Palgateemad ja rahastamine tuleks ikka kõrghariduses rahastada ühtsetel alustel ja ettekujutus, et kuskilt raha ära võtmine lahendab mingeid probleeme, on asjatundmatu," lausus Aaviksoo.

Tallinna Ülikooli õigusteaduse suuna juht Mart Susi ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ainult ühes ülikoolis õigusteaduse õpetamine seab ohtu õigusteadusliku diskussiooni ühiskonnas. Erinevates ülikoolides õiguse õpetamine tagab aga Susi sõnul õigusteaduse arengu riigis.