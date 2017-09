ERR Berliinis: Schulz Merkeli vastu ei saa

Kui Brüsselis karjääri teinud Martin Schulz kevadel Saksa sotsiaaldemokraatide esinumbri kohale astus, tegi partei populaarsus järsu hüppe. Paljud nägid selles ettekuulutust, et Merkelil on aeg kantsleri koht vabastada.

Kuigi sotside kampaania püüab seda usku valijatele siin Berliini tänavatel jätkuvalt sisendada, näitavad küsitlused midagi muud.

"Schulz tahtis rääkida ainult sotsiaalsest õiglusest, aga mitte teemadest, mis saksa rahvast huvitavad. Sakslased ei muretse sotsiaalse ebaõigluse pärast.

Nad muretsevad migratsiooni, põgenike, selle pärast kui turvaline riik on.

Ta ei puudutanud neid teemasid. Ja inimesed mõtlesid, et siis ta ilmselt ei ole see alternatiiv, mida me otsime," ütles ajalehe Die Welt vanemtoimetaja Robin Alexander "Aktuaalsele kaamerale.

"Et Angela Merkel poliitika on viimastel aastatel olnud liberaalne või isegi vasakpoolne, on sotsidel olnud keeruline kantslerit kritiseerida," lisas Alexander.

Kevadel ilmus Alexandril rändekriisi anatoomiat lahkav raamat. Vaid paari nädalaga müüdi seda 120 000 eksemplari ja see tõusis Saksa raamatumüügi edetabeli tippu. Ajakirjanik ütleb, et avatud uste poliitika oli näide kontrolli kaotamisest, mitte osa suurest plaanist.

"Nende valimiste iroonia seisneb selles, et Angela Merkel, kes on justkui stabiilsuse majakas, tegi üllatavaid asju, näiteks avas piiri miljonile põgenikule.

Ja kõik Saksamaal ei ole sellega leppinud. Aga Merkeli oponendid, sotsiaaldemokraadid, liberaalid ja rohelised, ei tegele selle teemaga. Saksamaa piiride avamist põgenikele nähti rahvusvaheliselt kui moraalil ja humaansusel põhinevat otsust. Aga see ei olnud tegelikult otsus, vaid see lihtsalt juhtus nii," selgitas ajakirjanik.

Politoloog Gero Neugebauer ütles, et Merkel on rändekriisiga saadud tagasilöögist toibunud ja Saksamaa on muutnud kurssi. Valitsus lubab luua 50 000 uut politseiniku töökohta, et parandada sisejulgeolekut ja rahvusvahelist kaitset mittevajavad sisserändajad lubatakse saata koju tagasi.

"Merkel ütles, et teate, mina tulen toime kriisidega, mis ümbritsevad Saksamaad. Mina kindlustan inimeste elu ja töökohad. Ja ma ei ütle, kuidas ma selle saavutan. Aga te võite mind usaldada, ma tegin seda minevikus ja teen ka tulevikus," ütles politoloog.

"Merkel ütles, et mina tulen toime kriisidega, mis ümbritsevad Saksamaad. Mina kindlustan inimeste elu ja töökohad. Ma ei ütle, kuidas ma selle saavutan. Aga te võite mind usaldada, ma tegin seda minevikus ja teen ka tulevikus. Inimesed ei hääleta Merkeli poolt armastusest vaid turvatundest ja mugavusest," leiab väljaande exberliner kolumnist Konrad Werner.

Ta lisas, et Merkeli võlu seisneb selles, et inimesed ei taha poliitika peale mõelda. "Elu on niigi stressirikas, olgu meil Merkel, ta teeb seda, mis vaja. Merkeli võlu seisneb selles, et inimesed ei taha poliitika peale mõelda. Olgu meil Merkel, ta teeb seda, mis vaja."