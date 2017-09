Sügise algus tõi vananaistesuve

Venemaa kõrgrõhuala lääneserv katab homme Soome ja Baltimaad. Ilm on päikesepaisteline, vaid Skandinaavia lõunaosas sajab kohati vähest vihma. Samuti saadab Ukraina lääneossa liikunud madalrõhkkond mõned vihmapilved ka Läänemere lõunarannikule.

Pühapäeval kõrgrõhuala haare laieneb ja Läänemeremaade ilm tuleb sajuta ja päikesepaisteline, üksnes Norras ja Skandinaavia põhjaosas võib pilvekiht päikese varjutada.

Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3-11, põhjarannikul enne südaööd kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 13 kraadini.

Laupäeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida ja kagutuul 2-9 m/s. Termomeetrinäidud jäävad 8 ja 12 kraadi vahele. Päeval on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3-11 m/s. Sooja on oodata 16 kuni 19 kraadi.

Pühapäeval on oodata selget või vähese pilvisusega kuiva ilma ning õhusooja tuleb 16 kraadi ringis.

Uus nädal ilmarindele muutusi ei too - esmaspäeval on taevas enamasti selge ja õhutemperatuur jääb 15 ning 19 kraadi vahele.

Teisipäeval on samuti sajuta ilm ning termomeetrinäidud püsivad 17ne kraadi ringis.

Kolmapäeval eksib meie õhuruumi mõni väike pilv ka ära, kuid sadu sealt oodata ei ole. Sooja tuleb päeval 15 kuni 18 kraadi. Öösiti on sooja 4 kraadist sisemaal kuni 13 kraadini rannikualadel. Tuul on kõigil päevadel idast ja kagust ning püsib nõrgana. Seega, vihmased päevad on selleks korraks selja taha jäänud ja vananaiste-suvi võib alata.