Kolonelleitnant Zapadist: vaatlejatele kõigest ei räägitud

"Me nägime seda, kuidas Vene Föderatsiooni ja Valgevene vabariigi ühinenud õhujõud viisid läbi siis terroristidevastast võitlust lennuväljal esmalt siis lokatsioonivahendite purustamisega, siis lennuväljal olevate lennukite kahjutuks tegemisega ja lõpuks lennuraja hävitamisega," ütles Kiis "Aktuaalsele kaamerale".

Lisaks toimus silla õhkimine ja kolonnide hävitamine. Kiis nendib, et on raske öelda, et tegemist oli terroristide vastase võitlusega. Nii on aga õppuste eesmärki maailmale tutvustanud Venemaa.

Kuidas saab olla terroristide lennuväli järsku keset Valgevenet, kus on olemas lokaatorid ja no järsku on terrosristid saanud võimaluse endale lennuväli ehitada?

"Seda on väga raske öelda. Maavägede õppus oli veidi sarnane ka sellistega, mida me Eestis oleme läbi viinud," vastas Kiis. "Need, keda me nägime, need olid professionaalid. Me ei pääsenud ühegi sõduriga kohtuma, me ei näinud ühtegi väiksemat meest kui alampolkovnik."

Kiis lisas, et väed täitsid neid ülesandeid, mis oli neile stsenaariumisse kirjutatud. Millised oli täpselt sõjaväelaste ülesanded, seda vaatlejatele ei räägitud.