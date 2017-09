Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (25)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

EUROOPA

Politico: eurosaadiku pakkumine investoritele tekitab küsimusi huvide konflikti kohta.

EUobserver: Euroopa Liidu rahastatud lobitöö on kallis ja ebademokraatlik.

Politico: volinik Vestageri laienev fännklubi USA-s.

EUobserver: varjupaigaotsust ootavate inimeste arv ületab juba Küprose ja Malta rahvaarvu.

Bloomberg: CERN kavandab Hiinast ees püsimiseks uut ja võimsamat põrgutit.

EUobserver: kas me vajame veel poliitilisi parteisid?

Saksamaa

Politico ülevaade oma olulisematest Saksa valimisi käsitlevatest lugudest.

Politico: esimest korda pärast Teist maailmasõda jõuavad paremäärmuslased parlamenti.

Politico: 75-aastane Wolfgang Schäuble on endiselt näljane.

Politico: roheliste koalitsioonidilemma.

Politico: liberaalid on tagasi.

Politico: majanduse strukturaalsed probleemid pole nende valimiste teemaks, kuid võiksid olla.

Politico: viis asja, mida Saksa valimiste lõpuetapis jälgida.

EUobserver: Saksa alt-right'i tõus.

The Local: Merkeli nõunik soovitas pettunud valijatel AfD poolt hääletamise asemel parem koju jääda.

Bloomberg: see, mida Saksamaa tahab, pole see, mida Euroopa vajab.

Euractiv: milline peaks nägema välja Saksa EL-i poliitika?

Bloomberg: Merkeli julge visioon Saksamaa jaoks peab veel ootama.

Euractiv ja Bloomberg: Merkel hoiatas toetajaid, et valimised pole veel võidetud, ning hoiatas populistide eest.

The Local: miks Berliin on endiselt mures Vene küberrünnakute pärast.

NPR: millist mängu Putin Saksa valimistel mängib? The Hill samal teemal.

Atlantic: küberoht on Saksa valimiste ajal täiesti reaalne.

eurointelligence.com: Saksa valimised ei ole igavad, nad on häirivad.

Foreign Policy: Angela Merkeli suur pääsemine.

Quartz: kuidas Merkel võttis vastu miljon varjupaigataotlejat ja vältis populistlikku tagasilööki.

AFP: kummalisemaid hetki Saksa valimiskampaaniast.

Bloomberg: berliinlased ei vali ainult liidukantslerit, nemad hääletavad ka Tegeli lennujaama tuleviku üle.

BBC meenutab Ida-Saksamaa koolipoissi, kes BBC-ile kirjutamise eest ränka hinda maksis.

Guardian: kuidas "Saksa James Bond" maksudest kõrvale hoidmise eest kohtu alla on jõudnud.

Prantsusmaa

AFP ja Local: tööturureform sai Macroni allkirja. Mis saab edasi?

AFP: IMF hoiatas, et tööturureform on Prantsusmaa jaoks võtmetähtsusega.

Bloomberg: tööturureformi teemalised protestid on jätkumas, kuid erilist rahvarohkust veel ei paista.

New York Times: Macroni Art of the Deal.

Politico: mida soovib Prantsusmaa Saksa valimistelt.

Bloomberg: Saksa pank Commerzbank AG päästetakse tõenäoliselt prantslaste poolt.

Politico: Macroni arrogantsuseprobleem.

Euractiv: kuidas tagada ligipääsetav ja odav ühistransport. Rennes'i näide.

Politico: Marine Le Pen kinnitas kriitikutele, et tal pole kavas kuhugi minna. The Local, Atlantic ja Politico kirjutavad veel Rahvusrinde asepresidendi tagasiastumisest ja Le Peni tulevikust.

The Local: märulipolitseinikud majutati samasse hotelli migrantidega, kelle laagri nad just olid laiali ajanud.

The Local: surnuks kuulutatud prantslane võitleb bürokraatiaga, et taas "ellu ärgata".

Suurbritannia

Politico: Theresa ja Borisi suur New Yorgi seiklus.

Johnsoni artikkel Daily Telegraphis sai teravat vastukaja ka europarlamendi Brexiti-koordinaator Verhofstadtilt.

Guardian: Corbyni väitel on leiboristid nüüd mainstream ning konservatiivid omakorda kaose meelevallas.

Bloomberg: Vestageri kinnitusel on EL Brexitiga seotud südamevalust üle saanud.

Guardian: statistika näitab, kuivõrd keerulised saavad olema Iirimaa piiri Brexiti-küsimused.

Sky News: terrorism ja kärped on Briti politsei tõsise surve alla pannud.

Spectator: marksismi verist pärandit üritatakse taas maha vaikida.

Michel Barnier' kõne päev enne May Firenze-kõnet.

Guardian: "pehme Brexiti" jaoks võib tulla kasutusele hoopis artikkel 127.

Daily Telegraph: kompensatsiooni soovivad petised mõtlevad välja Grenfell Toweris hukkunud lähedasi.

Scotsman: šoti pensionär kurdab, et tema uued sussid jätavad maha haakristimustri.

Politico otseblogi ja kokkuvõte Theresa May Firenze-kõnest.

EUobserver ja Euractiv May kõne kohta.

Hispaania

Politico: Rajoy otsustas Kataloonia separatistidele jõuliselt vastu astuda.

Politico: veteranpoliitik hoiatab Kataloonia "doominoefekti" eest.

EUobserver: Kataloonia küsimus on Euroopa Liidus tabuteemaks.

AFP: Šotimaa esimene minister võttis Kataloonia kriisi asjus sõna.

The Local: viimaste Kataloonia sündmuste areng.

AFP: kuidas keskvõim parvlaevadega märulipolitseinikke Katalooniasse toob.

Veel kaks ülevaatlikku artiklit The Localilt Kataloonia olukorra kohta SIIN ja SIIN.

Ka Guardian võtab kokku Kataloonia iseseisvuslaste ja Hispaania valitsuse argumendid.

Põhjamaad

The Local: Norra parempoolsed pole veel koalitsiooni asjus kokkuleppele jõudnud.

The Local: Norra rikkaima mehe varandus on poole suurem kui teise koha omanikul.

The Local: raporti kohaselt oleks Norra sõjalennuk õppuse ajal napilt inimeste pihta tulistanud.

The Local: kas Rootsi omavalitsus ostis korteri mehele ja "tema kolmele naisele"?

The Local: milliseid õppetunde sai Rootsi omal ajal Jugoslaavia põgenikekriisiga seoses.

New York Times ja BBC: kuidas Islandi valitsus pedofiiliaskandaali tõttu kokku kukkus.

Bloomberg: Soome heaoluriigil on tohutu iibeprobleem.

Ukraina

EUobserver: Ukraina MTÜ-d vajavad EL-i tuge.

Fox News: Porošenko sõnul lubas Trump Ukrainat Venemaa vastu aidata.

Euromaidan Press toob esile Porošenko ja Grybauskaite ÜRO-kõned.

Teised Euroopa riigid

Euractiv: Poola kohtunikud kutsusid üles lahendusele, mis ei sisaldaks EL-i sanktsioone.

Politico: Poola ja Ungari on üksmeelsed, välja arvatud Venemaa teemal.

The Local: Belgia arstid on mures eutanaasiast huvituvate prantslaste pärast.

AFP: paavsti sõnul ei saa pedofiilidest preestrid enam teist võimalust.

Bloomberg: hollandlastel läheb ilma valitsuseta täitsa hästi.

Window on Eurasia: Minsk propageerib "valgevenestamist", Moskva aga "resovetiseerimist", kumbki pole eriti edukas.

USA

Trumpi administratsioon

Associated Press: kuidas Trumpi nõunikud teda välispoliitika vallas koolitasid.

Politico Trumpi ÜRO-kõnest SIIN ja SIIN.

Commentary Magazine: Trumpi kõne ÜRO-s näitas, et Bannonist on lahti saadud.

Atlantic: drain the swamp on valimilubadus, mida Trump on kõige rohkem eiranud.

Washington Post, Vox, veel kord Vox, New Yorker ja Business Insider kirjutavad uuematest arengutest Manaforti teemal.

Atlantic: eriprokurör Muelleri juurdluse paradoksaalne nädal. Politico samal teemal.

Fox News: Trump ei võta juriidilise silmuse kokku tõmbumist piisavalt tõsiselt.

Newsweek: Lewandowski ütles, et kui mõni endine kolleeg Venemaaga kokku mängis, tuleks viimane eluks ajaks vangi panna.

Politico: senaator soovib saada selgust, kas FBI hoiatas omal ajal Trumpi meeskonda Venemaa sekkumise eest.

Foreign Policy: ma hääletaksin "terve mõistusega" Donald Trumpi poolt.

New York Times: Mattis näitab, kuidas olla Trumpiga eriarvamusel ilma teda provotseerimata.

Muud USA teemad

Vox võttis veel kord analüüsida 2016. aasta presidendivalimiste statistikat ja leidis nii mõndagi huvitavat.

Atlantic: USA-s arutatakse, kuidas Antarktikas asuvat McMurdo jaama kaasajastada.

Wall Street Journal: uuringu kohaselt ei mõista suur hulk USA tudengeid, mida sõnavabadus päriselt tähendab. Commentary Magazine samal teemal.

Politico ja New York Times: Facebook lubas jagada kongressiga Venemaa juurdlust puudutavat informatsiooni.

Bloomberg kirjutab samuti Facebookist ja poliitilistest reklaamidest.

Council on Foreign Relations: Facebooki sõimamine pole parim viis Vene infooperatsioonide ohjeldamiseks.

Daily Beast: kuidas Vene propagandistide Facebooki grupp Trumpi aktiviste ässitab.

Media Matters: kuidas Matt Drudge'ist sai Vene propaganda hääletoru.

Fox News: kas Amazon, Facebook ja Google on ajaloo suurimad röövrüütlid?

Guardian: järjekordne tuntud väljaanne lõpetas paberkujul ilmumise.

Wall Street Journali intervjuu Frank Abagnale juunioriga, kunagise rahvusvahelise kelmiga, kes praegu FBI töötajaid koolitab ning keda filmi mängis Leonardo DiCaprio.

Bloomberg: Wall Streeti kiivalt hoitud saladuseks on Venemaalt pärit maleekspert.

Observer: Harvardi ülikooli läbikukkumine Chelsea Manningiga näitab akadeemilise mulli lõhkemist.

USA Today: Venemaa-hirmu tõttu otsustab üha rohkem osariike paberil valimiste kasuks.

VENEMAA

Window on Eurasia: Vene professori arvates ei peaks Balti riigid üleüldse eksisteerima.

Bloomberg: otsime Venemaa-eksperte, ekspertiis pole vajalik.

Times: Edward Lucase sõnul on Putinil uusi meetodeid Lääne destabiliseerimiseks.

Euromaidan Press: Venemaal on kohtu all mees, kes paljastas GULAG-i kõige tumedamaid saladusi.

Meduza meetoditest, mida võim Navalnõi kaasvõitlejate vastu kasutab. Moscow Times samal teemal.

Meduza kirjutab "kirillitsa pilastamisest" ingliskeelses ruumis.

Meduza: kuidas FBI tabas neli vene küberkurjategijat ja tõi nad USA kohtusaali.

Meduza: Venemaa "telefoniterroristid" olevat väidetavalt Euroopa küberkurjategijad. Samal teemal ka Window on Eurasia.

Window on Eurasia: psühholoogide sõnul olid nõukogude aja lapsed nagu täiskasvanud, nüüd on aga täiskasvanud nagu lapsed.

Window on Eurasia: venelaste osakaal Venemaa põhjapoolsetes piirkondades väheneb.

Window on Eurasia: venemaalased ei ela ainult erinevates asulates, nad elavad ka erinevates ajastutes.

Window on Eurasia: Putini režiimi nurgakiviks ja reformide komistuskiviks on varjatud eelarve.

Window on Eurasia: Tõva Vabariigis nõutakse hiinakeelset nime.

Stock Investor: lõunasöök "Putini suurima vaenlasega".

Raadio Vaba Euroopa: Vene võimud saatsid Siberi iseseisvust nõudnud mehe psühhiaatriahaiglasse.

Meduza: Moskvas sõditakse Stalini büsti vastu luule abil.

BBC ja Quartz: suri Stanislav Petrov - mees, kes päästis maailma tõenäolisest tuumasõjast.

LÄHIS-IDA

Atlantic ja Fox News kirjutavad sellest, kuidas Erdogani turvamehed paistsid USA-s taas jõumeetmetega silma.

Erdogani intervjuu PBS-ile.

Washington Post: Iisrael näitas Hezbollah'le ja USA-le muskleid.

Wall Street Journal: kas pärast ISIS-t on üldse mingit Iraaki?

Washington Post: viis asjaolu, mida teada Iraagi Kurdistani referendumi kohta.

Haaretz: Venemaast on saanud Iraagi Kurdistani suurim rahaallikas.

New Yorker: kas Trump on muutnud Iraani "populaarsemaks"?

Jerusalem Post: Iraan demonstreerib Iisraelini lendavat ballistilist raketti.

Politico: tuumalepe on Iraani seaduslik tee pommini.

Bloomberg: Trump hoidis väidetavalt ära Katari kriisi muutumise sõjaliseks.

AASIA

Korea poolsaar

Politico: kas Trumpi terav kõnepruuk tegi "Raketimehele" teene?

Guardian: kas Trumpi retoorika sihtmärgiks oli "Raketimees" või hoopis viimase naaber?

Vox küsis kaheksalt eksperdilt, mida arvata Trumpi ähvardusest Põhja-Korea "täielikult hävitada". Üks saatis vastuseks pildi Edvard Munchi maalist "Karje".

Guardian: värskemaid ähvardusi Põhja-Koreast, sealhulgas lubadus katsetada Vaikses ookeanis vesinikupommi.

Politico: Twitter Man vs Rocket Man.

Reuters: Lõuna-Korea elanike jaoks on esikohal igapäevamured.

Quartz: ka praegu saadan Lõuna-Korea põhjanaabrile miljonite eest humanitaarabi.

PBS selgitas, mida uued USA sanktsioonid Põhja-Korea vastu tähendavad.

Wall Street Journal kirjutab Pyongyangi uuest ähvardusest Vaikse ookeani teemal ja sellest, miks tuumakatsetusi pole enam aastakümneid atmosfääris tehtud.

Daily Telegraph: brutaalsed seadused, mille all Põhja-Korea elanikel tuleb elada.

Teised Aasia riigid

Atlantic: rohingya põgenikekriis on jõudnud kohutavasse faasi.

Bloomberg: maailma parim kaaviar ei tule enam Venemaalt.

Quartz Tiibeti hulkuvate koerte probleemist.

Bloomberg: Hong Kongi metsikud üürihinnad sunnivad isegi noored pankurid ühiselamutesse.

Bloomberg: miks Hiina on nii enesekindel.

AMEERIKA

Guardiani ülevaade orkaanide Irma ja Maria poolt tekitatud hävingust Kariibi mere saartel. Pikem lugu ja droonivideo Puerto Ricost.

Vox: me teame, kus järgmised maavärinad toimuvad, kuid me ei tea, millal.

Guardian: Mehhiko maavärina tekitatud purustuste ulatus hakkab tasapisi selguma.

AAFRIKA

Guardian: mis juhtus, kui Togo interneti kinni keeras.

Quartz, BBC ja Daily Telegraph kirjutavad Trumpi sõnavääratusest ja sellest, "milline riik on Nambia".

AUSTRAALIA JA OKEAANIA

Täna on valimised Uus-Meremaal. Guardiani ülevaade olulisematest asjaoludest.

Bloomberg: Austraalia miljardär kasutab oma mõjuvõimu kaasaegse orjatööga võitlemiseks.