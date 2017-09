Saksamaal lubavad küsitlused valimistel edu parempopulistlikule AfD-le

Angela Merkel jääb tõenäoliselt ka pärast pühapäevast valimispäeva Saksamaa kantsleriks, kuid see ei tähenda, et igas Saksamaa nurgas teda palavalt armastataks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ERR-i ajakirjanik Johannes Tralla väisas Tšehhi piiri ääres Saksamaa väikelinna Pirnat, kus sajad inimesed kogunesid parempopulistliku partei AfD kampaaniaüritusele ning nõudsid häälekalt Angela Merkeli võimult lahkumist.

"Minu arvates on praegune valitsus, Merkeli valitsus, kõige alatum, mida Saksamaa on läbi ajaloo näinud," märkis AfD toetaja Rolf.

AfD meeleavalduse peaesineja on partei Saksi-Anhalti piirkonna juht André Poggenburg. Viimastel liidumaa valimistel sai AfD Saksi-Anhaltis Kristlike Demokraatide järel teise koha, kogudes 24 protseti häältest. See on partei seni parim tulemus Saksamaal ja Poggenburgi tervitatakse Pirnas nagu tõelist kangelast.

André Poggenburgi sõnul on Merkel väga palju asju valesti teinud. "Tema põhiline viga on selles, et ta on kaugenenud oma rahvast ja kodanikest. Näiteks 2015. aastal totaalne piiri avamine ilma, et oleks küsinud kodanike arvamust. See otsus oli kriminaalne," rääkis Poggenburg.

Samas kinnitas Poggenburg, et Alternatiiv Saksamaale ei näe mingit probleemi sõjapõgenike vastuvõtmises.

"Aga kui tulevad sajad tuhanded ja kogu Euroopa mõistes miljonid noored mehed, kes soovivad jääda puhkama siin Euroopas nendele saavutustele, mida on põlvkondade kaupa üles ehitatud, selle asemel, et kodus käised üles käärida. Kes jätavad oma naised ja lapsed koju - siis see ei ole midagi, mille pärast on tarvis neile kaasa tunda. Pigem on see häbiväärne," nentis ta.

Kui poleks olnud rändekriisi, poleks Saksamaal tõenäoliselt ka parempopulismi, ütleb kolleegidega äsja mahuka populismiuuringu välja andnud Christina Tillmann.

Uuring leidis, et pea kolmandik vähemharitud ja madalama sissetulekuga sakslastest kaldub populismi suunas. Samas on AfD vastuvõetav üksnes parempoolse ilmavaatega sakslastele.

Tillmanni sõnul erineb Saksa populism muu Euroopa ja USA sarnastest liikumistest.

"Isegi see kolmandik sakslasi, kes omab populistlikke vaateid, on loomult väga tagasihoidlikud. 2/3 populistidest arvavad, et see on hea, et Saksamaa on EL-i liikmesriik. Midagi sellist Prantsusmaa või Hollandi populistide kohta ei saa öelda," selgitas ta.