Kõlvart: Põhja-Koread esimest korda külastavale inimesele on pilt masendav

Põhja-Koreasse sõitis Eesti meeskond veidi pärast seda, kui seal oli toimunud vesinikupommi katsetus. Eesti Taekwondo Liidu president Mihhail Kõlvart ütles, et neile ei antudki võimalust aru saada, mis riigis tegelikult toimub või millised on meeleolud.

"See on võib-olla natuke imelik, aga kuna mina oskan võrrelda seda olukorda eelmise aastaga ja ma olen käinud ka seitse aastat tagasi Põhja-Koreas. Tuleb öelda, et väliselt vaadates on tunne, et sinna riiki tuleb rohkem tsivilisatsiooni," ütles Kõlvart.

Tema sõnul võib seda järeldada paljudest aspektidest, mida varem ei olnud. "Nüüd on näha, et inimesed on natuke vabamad, nendel on rohkem võimalusi, isegi saab vabalt käia linnas ja kauplustes, natuke teistmoodi. Loomulikult, see kes läheb sinna esimest korda, nende jaoks on kindlasti see pilt on masendav," arvas Kõlvart.