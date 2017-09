USA sõjalennukid lendasid Põhja-Korea idaranniku lähedal

"See oli kõige kaugemal põhjas demilitariseeritud tsooni juures, kus ükski USA hävitajad või pommitajad on 21. sajandil lennanud, et rõhutada tõsist olukorda, mille on põhjustanud Põhja-Korea vastutustundetu käitumine," ütles Pentagoni eestkõneleja Dana White.

"See missioon korraldati näitamaks USA otsustavust ja saatmaks selge sõnumi, et presidendil on mitmeid sõjalisi võimalusi igasuguse ohu võitmiseks," lisas White.

"Me oleme valmis kasutama kogu oma sõjalist võimekust kaitsmaks Ühendriike ja meie liitlasi," lisas pressiesindaja.