Trump ja Põhja-Korea saatsid teineteise suunas uusi ähvardusi

Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho ütles ÜRO Peaassambleel peetud kõnes, et Trump on enesetapumissioonil olev vaimselt segane inimene, kellel on suurushullustus, vahendas BBC.

Ri kõne imiteeris Trumpi peetud kõnet ÜRO Peaassambleel teisipäeval, kui ta nimetas Põhja-Korea liidrit Kim Jong-uni enesetapumissioonil olevaks rakettmeheks.

Ri ütles, et Trumpi solvangud olid "pöördumatu viga, mille tõttu on paratamatu, et Põhja-Korea raketid võivad tabada USA maismaad".

Ta lisas, et Trump maksab oma kõne eest kallilt.

Trump ütles teisipäeval oma kõnes muu hulgas seda, et USA hävitab Põhja-Korea täielikult, kui on sunnitud ennast või enda liitlasi kaitsma.

Ri kõnele vastas Trump Twitteri-postituses, milles ütles, et Rid ja Kimi pole enam kauaks, kui nad oma retoorikaga jätkavad.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Viimaseid solvanguid loobiti ajal, kui USA pommitajad lendasid Põhja-Korea idaranniku lähistel. Pentagon teatas, et lennukite eesmärk oli näidata, millised sõjalised võimalused USA-l ohtude alistamiseks on. Ministeerium märkis, et lennukid lendasid demilitariseeritud tsoonis kahe Korea vahel kaugemale kui ükski USA hävituslennuk või pommitaja on 21. sajandil lennanud.

Pinged kahe riigi vahel on kasvanud Põhja-Korea tuumaprogrammi ja sagedaste raketikatsetuste tõttu.

Vaatamata nädalaid kestnud sõnasõjale pole ekspertide hinnangul ohtu otseseks konfliktiks kahe riigi vahel. Samas kardetakse, et sõnasõda võib viia selleni, et üks pool mõistab teist valesti ja see toob kaasa ohtlikud tagajärjed.