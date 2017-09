ERR Berliinis | "Aktuaalne kaamera" uuris valijate ootusi uuele valitsusele

Valijad saavad sedelile tõmmata kaks risti - ühe oma ringkonna lemmikkandidaadile ja ühe oma lemmikerakonnale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma loodan, et võidab CDU, proua Merkel, sest ta on viimased 12 aastat väga hästi Euroopat koos hoidnud, teinud tööd, millega mehed nii hästi hakkama ei saa," rääkis Sybille.

"Mina valin Vasakpartei, et tugevdada opositsiooni. Suur koalitsioon on halb demokraatiale. Kolmas kord juba pole korralikku opositsiooni," ütles Martin.

"Tõenäoliselt võidab Merkel, sest on palju neid, kes ei taha muutusi. On paljud, kes on proua Merkeli külge naelutatud. Tööstusel on väga suur huvi, et asjad jätkuksid nii nagu nad on. Näiteks see autoskandaal, mis meil oli, on puhtalt tööstuse tekitatud ja poliitikud ei saa sellele adekvaatselt reageerida," kommenteeris Frankie.

Marzahn on piirkond Berliini idaosas, kus tavaliselt nopivad kopsaka häältesaagi vasakpoolsed. Tänavu on seal aga venekeelseid kampaaniamaterjale jaganud parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD). Partei loodab seal mobiliseerida venekeelsed sakslased.

"Merkel on siin riigis stabiilsus, mida siin riigis enamus ootavad," ütles Alexander.

"Ma hääletasin CDU poolt, sest ma olen nende poliitika, suure koalitsiooni ja proua Merkeli viimaste aastate tööga väga rahul," sõnas Werner.

"Ma usun, et peaks rohkem tähelepanu pöörama üksikisikule. Töötus, integratsioon - need on minu arvates teemad," ütles Wolfgang.

"Ma arvan, et peaks midagi rohkemat meie laste ja hariduse heaks tegema," rääkis Petra.

"Noortel on probleeme, et tööd leida. Maailmas on palju kriise, väga palju vajab muutmist," arvas Ruta.