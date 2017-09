Valimiste suurim kaotaja oli Martin Schulzi Sotsiaaldemokraatlik Partei.

Tralla selgitas, et Schulz tunnistas enda valijatele, et partei pole täitnud oma eesmärke, seda eriti olukorras, kus paljud lootsid, et Brüsselis karjääri teinud Schulz suudab sotsid võib-olla isegi võidule viia.

"Analüütikud, kellega olen siiani rääkinud, arvavad, et Schulz lähenes liiga ühe teema keskselt valimistele, rääkides üksnes sotsiaalsest õiglusest. Schulz on öelnud, et kavatseb jäktata partei liidrina, aga sotsid lähevad edaspidi opositsiooni. Nii et suure koalitsiooni aeg Saksa poliitikas on tõenäoliselt vähemalt järgmiseks neljaks aastaks läbi," rääkis Tralla.

Valimistel jäi kolmandale kohale parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), kes on lubanud väga jõuliselt hakata astuma eelkõige konservatiivide kandadele, kellelt nad Tralla sõnul võtsid oma 13-protsendise tulemuse kindlustamiseks ära pea 10 protsenti häältest.

"Vaatlejad peavad seda, et parempopulistlik partei endale Saksa parlamendis koha kindlustab esimest korda pärast Teist maailmasõda, üsna pretsedendituks ja märgiliseks Saksa poliitikas," ütles Tralla.

"Ja paljud liberaalsema maailmavaatega vaatlejad on avaldanud muremõtteid, milliseks kujuneb poliitiline diskussioon Saksamaal nüüd, kui parlamendis on suuruselt kolmanda jõuna paremäärmuslike vaadetega partei, kes tuli valimistele peamiselt ühe sõnumiga - piirata sisserännet," lisas ta.

Merkel tunnistas Tralla sõnul, et partei ei suutnud täita enda eesmärki. Samas saab Merkel jätkata kantslerina neljandat ametiaega järjest.

"CSU ja CDU saavad panna kokku valitsuse, mis saab olema tõenäoliselt üsna keeruline, sest kui sotsidega ei jätkata, tuleb moodustada nn Jamaica koalitsioon, kus võetakse lisaks CSU-le pardale veel rohelised ja liberaalid," selgitas Tralla.

"Arvata võib, et tänane kaotus kohtade näol tuli Merkelile tänu vastuolulisele immigratsioonipoliitikale, aga Merkel pole siiani tunnistanud, et ta on midagi valesti teinud. Küll ütles ta, et see enam ei kordu. Näis, kuidas koalitsiooniläbirääkimised hakkavad toimuma, sest tõenäoliselt enne jõule ei pruugi me Saksamaal uut valitsuskoalitsiooni näha," lisas ta.

"Aktuaalne kaamera" uuris valijate ootusi uuele valitsusele

"Aktuaalne kaamera" küsis pühapäeva päeval valimas käinud berliinlastelt, mida nad uuelt valitsuselt ootavad.

Valijad said sedelile tõmmata kaks risti - ühe oma ringkonna lemmikkandidaadile ja ühe oma lemmikerakonnale.

"Ma loodan, et võidab CDU, proua Merkel, sest ta on viimased 12 aastat väga hästi Euroopat koos hoidnud, teinud tööd, millega mehed nii hästi hakkama ei saa," rääkis valimas käinud Sybille.

"Mina valin Vasakpartei, et tugevdada opositsiooni. Suur koalitsioon on halb demokraatiale. Kolmas kord juba pole korralikku opositsiooni," ütles Martin.

"Tõenäoliselt võidab Merkel, sest on palju neid, kes ei taha muutusi. On paljud, kes on proua Merkeli külge naelutatud. Tööstusel on väga suur huvi, et asjad jätkuksid nii nagu nad on. Näiteks see autoskandaal, mis meil oli, on puhtalt tööstuse tekitatud ja poliitikud ei saa sellele adekvaatselt reageerida," kommenteeris Frankie.

Marzahn on piirkond Berliini idaosas, kus tavaliselt nopivad kopsaka häältesaagi vasakpoolsed. Tänavu on seal aga venekeelseid kampaaniamaterjale jaganud parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD). Partei lootis seal mobiliseerida venekeelsed sakslased.

"Merkel on siin riigis stabiilsus, mida siin riigis enamus ootavad," ütles Alexander.

"Ma hääletasin CDU poolt, sest ma olen nende poliitika, suure koalitsiooni ja proua Merkeli viimaste aastate tööga väga rahul," sõnas Werner.

"Ma usun, et peaks rohkem tähelepanu pöörama üksikisikule. Töötus, integratsioon - need on minu arvates teemad," ütles Wolfgang.

"Ma arvan, et peaks midagi rohkemat meie laste ja hariduse heaks tegema," rääkis Petra.

"Noortel on probleeme, et tööd leida. Maailmas on palju kriise, väga palju vajab muutmist," arvas Ruta.