ERR Riias | Dalai-laama: peame austama kõiki religioone, ka mitteusklikke

Maailma rahuliku tuleviku jaoks on tähtsaim erinevate religioonide ja ilmalike vaadetega inimeste omavaheline harmoonia, märkis Riias Tiibeti usujuht dalai-laama. Riias said tuhanded inimesed tema budistlikest õpetustest osa juba kolmandat korda.

Seekord oli dalai-laama Riias nõus ka ajakirjanikega kohtuma. "Aktuaalne kaamera" päris temalt, miks ta eelistab oma õpetusi anda just Riias ja kas ta võtab vastu kutse teha sama ka Tallinnas.

Dalai-laama vastas, et ta külastas kõiki Balti riike kohe pärast iseseisvuse taastamist. Ta on Eestis käinud ka hiljem, kuid õpetuste kohana on sobiv Läti.

"Inimesed Venemaalt palusid minult õpetust. Ma ei saa Venemaale minna, aga nad leidsid, et neile sobib tulla ka Lätti," selgitas XIV dalai-laama Tenzin Gyatso.

Dalai-laama õpetused keskenduvad vaimsetele väärtustele. Ta kinnitas, et Ameerikas ja veel mõnel pool on hakatud andma ka ilmalikku harmooniaõpet neile, kes pole mõne usuga seotud.

"Põhimõtteliselt on sõnum kõigile sama - see on sallivus ja andestus. Meil on tervelt üks miljard mitteusklikke. Ka nemad on meie vennad ja õed. Me peame austama kõiki religioone, ka mitteusklikke," rääkis dalai-laama.

Riiga Skonto halli kogunes dalai-laama õpetusi kuulama tuhandeid inimesi. Rahvale läheb väga korda see, mis ta räägib, sest ühest küljest peab dalai-laama end usutegelaseks, kuid teisalt on ta ka teadlane.

Dalai-laama küsib, mis mõjutab inimese meelt, ja otsib järjest enam oma õpetustes seost väga vanade budistlike teadmiste ja tänapäeva teaduse vahel.

"Tänapäeva teadlased on hakanud jõudma samadele järeldustele, milleni jõudsid juba mitu tuhat aastat tagasi India kuulsa kloosterülikooli Nalanda õpetlased. See puudutab just inimese meelt," rääkis õpetuste kaaskorraldaja Roy Strider.

Dalai-laama leiab, et mõtlemises on kinni paljude globaalsete probleemide lahendus. Need riigijiuhid, kes pooldavad jõudu, pole tema sõnul muutuva maailma väljakutsetele leidnud vastuseid oma peas.