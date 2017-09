Khani hinnangul ei peaks Suurbritannia Trumpi riigivisiidil võõrustama

Londoni linnapea Sadiq Khan ütles pühapäeval, et Suurbritannia ei peaks võõrustama USA presidenti Donald Trumpi riigivisiidil, kuna osad tema vaated islami suhtes on ignorantsed.

USA presidendivalimiste kampaania ajal oli Khan üks paljudest inimestest, kes teatas vastuseisust Trumpi ettepanekule, keelata moslemitel USA-sse siseneda, vahendas BBC.

Trump on kritiseerinud Khani ja süüdistanud teda "haledate vabanduste" tegemises, kui kutsus londonlasi üles mitte laskma ennast häirida suuremast politsei kohalolekust pärast juunis toimunud terrorirünnakut.

Tööpartei aastakonverentsil ütles Khan, et Trumpi riigivisiidi korraldamine oleks viga.

"Mõnikord ma arvan, et inimesed on ignorantsed," ütles Khan ja lisas, et tema töö on neid harida.

Peaminister Theresa May kinnitusel on Trumpi visiit endiselt kavas.