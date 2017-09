Kohus ei võtnud arutusele tselluloositehase vastaste kaebust

Halduskohus tagastas MTÜ Eesti Metsa Abiks kaebuse läbivaatamatult ja jättis esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR-ile.

MTÜ Eesti Metsa Abiks pöördus kohtusse avaliku huvi kaitseks keskkonnaorganisatsioonina, kuid kohus leidis, et MTÜ-l puudub kaebeõigus valitsuse vastava korralduse vaidlustamiseks.

Kohus leidis, et ka MTÜ kaebeõiguse jaatamisel ei saaks nende kaebust pidada perspektiivikaks, kuna kohus ei näe ilmselget kaalutlusreeglite eiramist valitsuse poolt.

Kohus märkis, et MTÜ kaebus tuleb tervikuna tagastada läbivaatamatult, kuna MTÜ-l puudub kaebeõigus ning osaliselt ei ole vaidluse lahendamine halduskohtu pädevuses.

Kuna kohus tagastas kaebuse, siis ei ole esialgse õiguskaitse kohaldamiseks ka alust.

MTÜ-l on võimalik halduskohtu määrus vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Kodanikuühendus teatas ERR-ile, et halduskohus nende kaebust vastu ei võtnud, kuid kinnitas, et jääb sellegipoolest seisukoha juurde, et riigi eriplaneeringu algatamisel on kodanikke ebapiisavalt kaasatud ning tehase rajamise protseduur on liikunud edasi kiiremini kui ühiskonnale kaasarääkimisvõimaluse pakkumine.

"Vaidlusalune planeering on käesoleval ajal alles oma algetappides, kuid selle läbiviimisel esineb praegu vigu, mille kõrvaldamata jätmine tekitaks olukorra, kus nii riik, Est-For kui kõik puudutatud isikud panustavad planeeringuga seoses suures mahus aega ja rahalisi vahendeid, ent suur osa tööst tuleks uuesti teha, kuna planeering oleks õigusvastane," märkis ühendus.

Ühendus pole rahul nii tselluloositehase riikliku eriplaneeringu algatamise kui keskkonnamõjude hindamisprotsessidega.

Rahandusministeeriumi kinnitusel ei ole keskkonnaühenduse Eesti Metsa Abiks hinnang, et Est-For Invest OÜ planeeritava tselluloositehasega seotud haldusaktide ja riikliku eriplaneeringu näol on tegemist õigusvastaste dokumentidega, tõene.