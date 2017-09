Iraagi Kurdistanis algas iseseisvusreferendum

Kurdistani liidri Massoud Barzani algatatud rahvahääletus viiakse läbi Kurdistani, Arbili, Sulaimaniyah´ ja Dohuki provintsis ja vaidlusalustel piirialadel, näiteks naftarikkas Kirkukis.

Bagdad ei taha välisriikide läbirääkimisi kurdidega nafta üle

Iraagi valitsus kutsus kurdide iseseisvusreferendumi eel välisriike pidama läbirääkimisi naftaekspordi üle keskvalitsusega.

"Iraagi valitsus kutsus julgeolekukabineti kohtumisel kogu regiooni ning kõiki maailma riike pidama läbirääkimisi nafta ja piiride üle valitsusega," teatas riigimeedia avalduses.

Bagdad on vastu kurdide iseseisvusreferendumile Põhja-Iraagis, kust eksporditakse läbi Türgi kulgeva naftajuhtme 600 000 barrelit naftat päevas.

See hõlmab 250 000 barrelit päevas Kirkuki provintsist, mida nõudlevad endale nii Bagdad kui ka autonoomne Iraagi Kurdistan.

Kirkuk ei ole üks kolmest kubernerkonnast, mis moodustavad 2003. aastast saadik Iraagi autonoomse Kurdistani piirkonna.

Tegemist on alaga, mida nõudlevad endale nii keskvalitsus kui kurdid, kelle sõnul kuulub see neile ajalooliselt, sest diktaator Saddam Hussein kihutas sealt kurdid välja ja asendas nad araablastega.

Peaminister: Iraak astub riigi ühtsuse kaitseks "vajalikud sammud"

Iraagi peaminister Haider al-Abadi ütles pühapäeval, päev enne iseseisvusreferendumit Iraagi autonoomses Kurdistanis, et keskvõim kavatseb astuda Iraagi ühtsuse kaitseks "vajalikud sammud".

"Iraagi ühtsust, selle julgeolekut ja regiooni julgeolekut mõjutava ühepoolse sammu astumine eraldumisreferendumi näol on põhiseaduse ja kodanikurahu vastu. Me astume vajalikud sammud riigi ühtsuse säilitamiseks," lausus Abadi telepildis edastatud teates.

"Me ei hülga kurdi kodanikke. Oleme hüljanud sektantlikel erinevustel põhineva riigi ning hülgame rassil põhineva riigi," ütles Abadi, viidates äärmusrühmitusele Islamiriik ja Kurdistanile.

"Iraak jääb püsima kõikidele iraaklastele. Me ei luba sellel muutuda ühe või teise omandiks, me ei luba kellelgil mängida Iraagiga ja jätta tagajärgede eest maksmata," lisas peaminister.

Iraagi kurdide liider: partnerlus Bagdadiga on läbi kukkunud

Iraagi kurdide liider Massud Barzani ütles pühapäeval iseseisvusreferendumi eel, et kurdide "partnerlus Bagdadiga on läbi kukkunud".

"Oleme jõudnud järelduseni, et iseseisvus lubab meil vältida mineviku tragöödiate kordumist," ütles Barzani Arbilis, Iraagi autonoomse Kurdistani pealinnas. "Partnerlus Bagdadiga on läbi kukkunud ning me ei naase selle juurde," lisas ta.

Barzani ärgitas esmaspäeval toimuval referendumil "kõiki kurde hääletama rahus".

"Referendum on esimene etapp selles, kuidas Kurdistan teeb teatavaks oma arvamuse. Pärast seda algab pikk protsess," lausus ta.

"Referendum ei toimu piiride määramiseks või millegi peale surumiseks. Soovime probleemide lahendamiseks Bagdadiga dialoogi ja see dialoog võib kesta aasta või kaks," lisas Barzani.

Liider viitas praegu kurdide käes olevatele, kuid Iraagi põhiseaduse alusel keskvõimu haldusalasse jäävatele aladele, nagu naftarikas Kirkuki provints.

Barzani sõnul loodab ta, et referendumile tuliselt vastu olev Türgi ei sulge piiri Iraagi Kurdistaniga, sest sellisel juhul "kaotaksid" mõlemad.

Bagdadi ja Kurdistani vahelise vägivalla puhkemise ohtu kommenteerides ütles Barzani: "Me ei mõtle iialgi relvakonfliktist, kuid oleme valmis kõigeks. Me kõik armastame Iraagi sõjaväge ja me oleme vennad."

"Ootame reaktsioone ühelt või teiselt poolelt, kuid oleme veendunud, et olgu risk ja hind milline tahes, on see (referendum) sünge tulemuse ootamisest ikka parem," lisas ta.

Iraagi keskvõim, naaberriigid ja USA survestasid Barzanit loobuma esmaspäevale kavandatud mittesiduvast iseseisvushääletusest ning pidama Bagdadiga läbirääkimisi uue võimujagamisleppe üle. Barzani avaldus tähendab, et riikide püüdlused muuta tema meelt referendumi ärajätmise osas ebaõnnestusid.