Ülalolevas videos kommenteerib Juhan Kivirähk uuringu tulemusi Anvar Samostile ja Urmet Koogile.

Keskerakonna toetus langes juunis tehtud küsitlusega võrreldes seitsme protsendipunkti võrra. Eelmise küsitlusega võrreldes lisandus kandidaatide sekka Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn, kes on võtnud just Keskerakonnalt venekeelseid toetajaid.

Teisel kohal valimisõigust omavate tallinlaste seas on Reformierakond 17 protsendi ning kolmandal Sotsiaaldemokraatlik Erakond 12 protsendi suuruse toetusega. Valimiskünnise ületaks ka EKRE seitsme protsendiga.

Hetkel ületavad napilt valimiskünnise ka Isamaa ja Res Publica Liit ning Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn mõlemad viie protsendilise ülelinnalise toetusega.

Valimiskünnise alla jääksid nii Eestimaa Rohelised, valimisliit Vaba Tallinna Kodanik kui ka ülejäänud erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid.

Kindlalt valima minejate seas jääks Savisaare liit künnise alla

Kui võtta aluseks vaid need vastajad, kel on olemas valimiseelistus ja kes lubavad kindlalt ka kohalikel valimistel valida, oleks Keskerakonna toetus 42 protsenti. See number võib olla isegi täpsem tegeliku valimistulemuse prognoosimisel, sest viimaste kohalike valimiste tulemused on näidanud, et küsitlustes kindlalt valima minna lubajate ja tegelik valimisaktiivsus on üsna sarnane.

Tänu oma valijate suuremale aktiivsusele võidavad võrreldes Keskerakonnaga pisut toetajaid juurde Reformierakond (20 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (13 protsenti) ning Isamaa ja Res Publica Liit (kuus protsenti). Kindlalt valima minejate seas kogub EKRE kuus ning "Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn" neli protsenti toetust.

Septembri ja juuni võrdlus - eestlased toetavad Reformierakonda, muude rahvuste esindajad Keskerakonda

Suur erinevus ilmneb vastajate rahvuse pinnal. Eestlastest tallinna valijate seas on selge esimene eelistus Reformierakond 29 protsendiga. Järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18, Keskerakond 16 ja EKRE 12 protsendiga. IRL-i toetab pealinna eestlastest üheksa ning Rohelisi viis protsenti. Juunikuuga võrreldes on suurimaks muutuseks Keskerakonna toetuse langus kolme ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetuse kasv kuue protsendipunkti võrra.

Muust rahvusest vastajate seas on ülekaalukas liider Keskerakond 77 protsendi suuruse toetusega. Samas on juunikuuga võrreldes Keskerakonna toetus muukeelsete seas langenud üheksa protsendipunkti võrra. Täpselt nii suur on aga toetus nimekirjal "Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn", kes omakorda eestikeelsete valijate seas kogub vaid ühe protsendi toetust.

KOV valimised 2013: võitis Keskerakond, enam kui 50 protsendiga

Eelmistel kohalikel valimistel kogus Keskerakond Edgar Savisaare juhtimisel Tallinnas 52,7 protsenti ning said 79-liikmelises volikogus 46 kohta. Ka 2009. aasta kohalikel valimistel kogus Keskerakond Tallinnas absoluutse enamuse ehk 53,6 protsenti toetust.

Alla 50 protsendi jäi Keskerakonna toetus Tallinnas viimati 2005. aasta valimistel, kui saadi 41,1 protsenti häältest.

ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i valimisuuring peegeldab 820 Tallinna valimisõigusliku elaniku seisukohta, neist 287 (35%) küsitleti omnibuss-küsitluse raames ja 533 (65%) veebiküsitlusega.