Elmar Brok ERR-ile: AfD ei saa mingit võimu, nad on isoleeritud

Mida arvate tulemustest? CDU kaotas päris palju kohti.

Jah, aga saime umbes samasuguse tulemuse nagu meil oli 2005 ja 2009. Peamine on see, et Merkel sai oma neljanda mandaadi, ta on 13% eespool järgmisest parteist ja tal on euroopameelne demokraatlik valitsus tsentris, millel on parlamendis arvestatav enamus.

Rohelised ja vabad demokraadid on üsna mitme teema puhul erimeelt. Kuidas te selle kavatsete ületada?

Meil on Saksamaal kompromisside traditsioon. Meil on alati toimivad valitsused, kel on parlamendis enamus. Nende kahe partei programmide või isikutega seoses pole ühtegi põhjust, miks see ei peaks toimima ka seekord (35:00) Ühine vastutus näidata natsionalistidele, kes said 14% häältest (12,6 lõplik toim.), et see ei ole tänane Saksamaa poliitika ja natsionalism on katastroof kõigi jaoks.

Kuidas muudab AfD debatti parlamendis? Paljud muretsevad, et populism ja immigratsioonivastasus võivad olla nakkavad.

Ma arvan, et me ei peaks selle pärast muretsema. Mul on kogemus Euroopa Parlamendist – nad ei saa mingit võimu, neil pole partnereid, nad on isoleeritud. Ükski opositsiooni- või valitsuspartei ei tee nendega koostööd.

Elmar Brok on Kristlike Demokraatide liige, kes on olnud Euroopa Parlamendi saadik alates 1980. aastast. Ta juhtis aastatel 199-2007 ja 2007-2017 Euroopa Parlamendi väliskomisjoni.