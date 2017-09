Augustis võeti kodulaene kümnendiku võrra rohkem kui aasta eest

Eesti Panga teatel on ettevõtete laenude ka liisingute kasv varasemast väiksem, kuid majapidamiste laenukasv vähehaaval kiireneb.

"Majapidamiste laenunõudlust on toetanud nii palgasaajate keskmise sissetuleku endiselt kiire kasv kui ka madalad intressimäärad," ütles keskpanga ökonomist Mari Tamm.

Kinnisvaraturu aktiivsus augustis suurenes ja hinnad kasvasid edasi. Uusi eluasemelaene võeti 107 miljoni euro väärtuses ehk kümnendiku võrra suuremas mahus kui aasta tagasi ning eluasemelaenude portfell suurenes aasta võrdluses 6,4 protsenti.

"Sel aastal on uute eluasemelaenude maht suurenenud eelkõige tänu sellele, et laenukliente on lisandunud varasemast tempokamalt, mitte niivõrd seetõttu, et keskmine laenusumma on suurenenud," täpsustas Tamm.

Nõudlus autoliisingu järele püsis endiselt suur ning augustis oli portfell oma aastatagusest mahust ligikaudu 15 protsenti suurem. Arveldus- ja krediitkaardilaenude jääk suurenes nii juulis kui ka augustis aasta võrdluses neli protsenti.

Ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli kasv aeglustus neljandat kuud järjest ning suurenes augustis aasta võrdluses 4,3 protsenti.

Kodulaenude intress on tõusnud

Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär on sel aastal tõusnud. Nõudlus eluasemelaenude järele on suur, mistõttu on pankadel võimalus intressimarginaale tõsta.

Intressimäärade tõusu taga võib Tamme hinnangul olla ka uute eluasemelaenuklientide suurem krediidirisk. Ettevõtete laenuturul on konkurents tihedam ja nõudlus väiksem ning uute pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli augustis võrreldav eelmise aasta keskmise tasemega.

"Augustis välja antud uute eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 2,4 protsenti."

Augustis välja antud uute eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 2,4 protsenti ja ettevõtete pikaajaliste laenude oma 2,3 protsenti.

Tempoka laenukasvu juures on ettevõtete ja majapidamiste hoiused üha suurenenud.

Augusti lõpus olid ettevõtete ja majapidamiste hoiused peaaegu 12 protsenti suuremad kui samal ajal aasta tagasi, kokku 12,4 miljardit eurot.

Ettevõtete müügitulu on sel aastal suurenenud ning see paistab välja ka hoiuste kasvus. Ettevõtete hoiused suurenesid aasta võrdluses 15 protsenti ning majapidamiste hoiused ligikaudu üheksa protsenti, viimaste kasvu on toetanud hoogsalt suurenevad sissetulekud.