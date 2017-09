Saksamaa parlamendivalimised võitis Angela Merkeli juhitud kristlikud demokraadid (CDU). Aastakümnete peale halvima tulemuse teinud sotsiaaldemokraadid (SPD) lubasid jätkata opositsioonis. Valimiste suurim võitja oli aga Alternatiiv Saksamaale (AfD), vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui öösel toimusid Berliinis AfD vastased meeleavaldused, siis partei ladvikule märksa ebamugavam uudis tehti teatavaks hommikul, kui AfD juht Fauke Petry ütles, et ta ei liitu Bundestagis erakonna fraktsiooniga.

Ajaloo madalaima, vaid 20-protsendise häältesaagiga leppima pidanud sotside juht Martin Schulz ütles, et ei soovi koos Merkeliga valitsusse minna.

Uue valitsuskoalitsiooni kokkupanemine saab olema keeruline. Merkel, kes on lubanud tagasi võita AfD-le läinud hääled, peab esmalt lepitama kaks vastandlike vaadetega parteid: Vabad Demokraadid ja Rohelised.

"Immigratsioonipoliitika on üks võtmeteemasid, kus need koalitsioonikõnelused võivad kokku kukkuda. CDU, CSU ja FDP suudavad omavahel kokku leppida, aga neil on vaja koalitsioonipartneri nõusolekut. Rohelised on selle poolest kuulsad, et nad on immigratsiooni suhtes kõige avatumad. Nad on juba öelnud, et kui CSU nõuab põgenike vastuvõtmise osas ülempiiri, on koalitsioonikõnelused läbi kukkunud," rääkis Center for European Reform analüütik Christian Odendahl.